В Волгоградской области на АЗС фермеру отказали в продаже дизтоплива, которое он хотел залить в две 200-литровые бочки. Как рассказал V102.RU Владимир Суровцев, накануне он приехал на АЗС «Лукойла» в станице Нехаевская, расположенную у поста ГАИ на въезде в населенный пункт, чтобы приобрести топливо для работающей в поле техники.
- Но мне отказали в покупке солярки, - рассказал собеседник информагентства. – Заявили, что могут заправить только бак «УАЗа», на котором я приехал. Я объяснял, что у меня стоит техника в поле, идет уборочная. Мало того, что надо прогнать было машины за 40 километров на АЗС, так еще и доехать она сама не могла, так как выработала все топливо. Попытки убедить заправщиков не удались – они ссылались на какое-то распоряжение, которое якобы их обязывает отпускать дизель только в баки.
В итоге Владимиру Суровцеву все же удалось залить бочки, но уже на другой колонке, в Урюпинском районе.
Но произошедшее шокировало фермера.
- Может, это вредительство? По-другому я никак это объяснить не могу. Ну, не уберу я, другие урожай, что есть-то будем, товарищи? – вопрошает Владимир Суровцев.
Напомним,
на днях правительство РФ ввело запрет на экспорт топлива. Эта мера, считают в кабмине, позволит выровнять ситуацию с дефицитом бензина и дизеля в стране. Однако скептики предполагают, что проблема с топливом сохранится, как и высокие цены на него.
Фото V102.RU