Ранее в Приволжской железной дороге в ответе на запрос V102.RU уверяли, что по второму пути курсирует только специализированный подвижной состав, который необходим для проведения данных работ.
Однако жители уличили железнодорожников в обмане, сняв серию роликов, на которых явственно видно, как по новому пути проходят грузовые составы с вагонами и цистернами.
- Это что, рабочий поезд? – недоумевают волгоградцы. – Понятно ведь, что здесь идут обычные товарняки с коммерческим грузом.
Другая проблема заключается в загрязнении воздуха в жилой застройке вдоль железной дороги – теперь увеличилось количество чадящих тепловозов.
Но единственное, о чем удалось договориться по итогам прошедшей встречи – это об организации повторных замеров шума в районе железной дороги, которая теперь работает в усиленном варианте.
Жителей поселка не устроило бездействие властей в урегулировании сложившейся ситуации. Люди намерены жаловаться на изоляцию волгоградцев в вышестоящие инстанции. При этом волгоградцы предупреждают, что произошедшее может вылиться в трагедию.
- Люди, опаздывая на работу, будут пытаться пролазить под вагонами, - опасаются жители. – Ведь других вариантов у них нет! Не дай Бог, но тогда, надеемся, ответят все, кто согласовал и допустил изоляцию части поселка.
Напомним, ранее суд обязал ОАО «РЖД» возвести пешеходный туннель или мост на переезде. Решение суда вступило в законную силу, однако железнодорожники оспорили его в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции. Редакция V102.RU дважды пыталась узнать в РЖД, когда планируется строительство данного объекта в рамках выполнения решения суда, однако конкретный срок в компании так и не назвали.
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