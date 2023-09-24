Общество

«Путь открыли, нас закрыли»: прокуратура разбирается в изоляции жителей поселка Волгограда

Общество 24.09.2023 12:15
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24.09.2023 12:15




Волгоградская транспортная прокуратура отреагировала на жалобы жителей заполотновской части поселка Горьковский в Советском районе, которые оказались отрезанными из-за начала работы второго железнодорожного пути. Как рассказали V102.RU горожане, вот уже несколько недель по второму пути проходят грузовые составы. Но чаще товарняки с десятками вагонов надолго останавливаются на переезде, перекрывая движение транспорта и пешеходов.
- Началась та самая изоляция нашей части поселка, о которой мы предупреждали, - говорят жители. – РЖД построила второй путь, и теперь мы лишились транспортной доступности – дети опаздывают в школы, взрослые – на работу.
Ранее в Приволжской железной дороге в ответе на запрос V102.RU уверяли, что по второму пути курсирует только специализированный подвижной состав, который необходим для проведения данных работ.
Однако жители уличили железнодорожников в обмане, сняв серию роликов, на которых явственно видно, как по новому пути проходят грузовые составы с вагонами и цистернами.
- Это что, рабочий поезд? – недоумевают волгоградцы. – Понятно ведь, что здесь идут обычные товарняки с коммерческим грузом.

На днях в поселок приезжали представители Волгоградской транспортной прокуратуры и провели встречу с жителями с участием железнодорожников и департамента городского хозяйства Волгограда. Однако, по словам волгоградцев, ни о чем договориться так и не удалось.
- В прокуратуре предложили организовать школьный автобус, чтобы через объездную дорогу возить детей на уроки, - рассказали горожане. – Но разве это решит проблему? Кому-то из детей надо в школу, кому-то – в детский сад, это не всегда в одно и то же время. И уроки у все заканчиваются по-разному. Ну и как же взрослые? Им работу, что ли, бросать из-за железной дороги?
Другая проблема заключается в загрязнении воздуха в жилой застройке вдоль железной дороги – теперь увеличилось количество чадящих тепловозов.
Но единственное, о чем удалось договориться по итогам прошедшей встречи –  это об  организации повторных замеров шума в районе железной дороги, которая теперь работает в усиленном варианте.
Жителей поселка не устроило бездействие властей в урегулировании сложившейся ситуации. Люди намерены жаловаться на изоляцию волгоградцев в вышестоящие инстанции. При этом волгоградцы предупреждают, что произошедшее может вылиться в трагедию.
- Люди, опаздывая на работу, будут пытаться пролазить под вагонами, - опасаются жители. – Ведь других вариантов у них нет! Не дай Бог, но тогда, надеемся, ответят все, кто согласовал и допустил изоляцию части поселка.
Напомним, ранее суд обязал ОАО «РЖД» возвести пешеходный туннель или мост на переезде. Решение суда вступило в законную силу, однако железнодорожники оспорили его в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции. Редакция V102.RU дважды пыталась узнать в РЖД, когда планируется строительство данного объекта в рамках выполнения решения суда, однако конкретный срок в компании так и не назвали.
Фото и видео читателей V102.RU

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