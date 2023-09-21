Общество

«Переживали страшно, плакали»: семья из Волжского после пожара потеряла единственное жилье

Общество 21.09.2023 12:57
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21.09.2023 12:57


В Волжском Волгоградской области пожар в трехэтажном доме по проспекту Ленина, 180 в 14-м микрорайоне оставил семью Сапрыкиных без единственного жилья. В один момент жильцы квартиры, расположенной на втором этаже, потеряли любимого питомца и фактически все имущество. Пожарным удалось вынести лишь папку с документами.

Сегодня волжане ютятся на съемных квадратных метрах. Близкие родственники объявили сбор вещей и необходимых стройматериалов — оказавшиеся на пепелище погорельцы надеются до холодов минимально обустроить свой быт и начать восстановление квартиры. 


— Все произошло пару дней назад около пяти часов вечера. Взрослые ушли в магазин, дома остался 15-летний сын. Он был в ванной, когда почувствовал запах горелого. Увидел, что из комнаты валит сильный дым, испугался и босиком выбежал на лестничную клетку, стал звонить маме. Соседи вызвали пожарных, — рассказали информагентству близкие родственники семьи. — Квартира сгорела буквально за 10 минут. Потеряли все –  врагу такого не пожелаешь. К сожалению, не удалось спасти любимицу семьи — кошка погибла в огне. От сильного жара и дыма пострадала вся квартира. Вещи, бытовая техника — все поплавилось. Спасатели приехали быстро, но спасать было уже нечего. Как нам потом рассказали, всему виной замыкание в проводке, хотя дом новый, ему и десяти лет нет. При тушении сильно затопило соседей на первом этаже, пострадали входные двери в другие квартиры на общей лестничной клетке.


В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сигнал о возгорании в городе-спутнике поступил 19 сентября в 16.44. В трехэтажном доме горели домашние вещи на площади в 18 квадратных метров, горение ликвидировали в 17.00. 


По словам родственников погорельцев, семья после пережитого находится в глубоком шоке. 

— Конечно, такая ситуация для любых людей удар. Переживали страшно, плакали. Семья благополучная, оба за 50, работают в доме престарелых, сын в школе учится. Денег больших никогда не было, а как теперь быть, даже страшно представить. Мы помогаем, но это капля в море. Никогда не думали, что это может нас коснуться. Квартиру можно восстановить, но нужны стройматериалы. Канцтовары мы собрали, мир не без добрых людей. Необходимы вещи на первое время. Подойдут любые кофты, штаны куртки. После пожара ничего не осталось. Женский размер — 54-56, мужские — 50-52, 56. Обувь — 41 и 45 размеры. Если честно, сейчас любая помощь не помешает. Будем очень благодарны, если кто-то откликнется на нашу беду, — говорят близкие пострадавшей семьи. 

Связаться с родственниками семьи для оказания помощи можно по номеру 8 909 390 92 68. 

Фото: читатели ИА «Высота 102» 

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