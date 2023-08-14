В Волгоградской области 12 дней ищут пропавшего ставропольца

Волонтеры просят откликнуться жителей Волгоградской области, которые что-то знают о судьбе пропавшего жителя Ставрополья. Как сообщает V102.RU, мужчина бесследно исчез в начале августа.
— Житель Минеральных Вод Ставропольского края 49-летний Вячеслав Николаевич Леликов пропал 2 августа 2023 года. Может находиться на территории Волгоградской области, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы бесследно исчезнувшего мужчины:
рост 165 сантиметров
плотное телосложение
русые волосы
каре-зеленые глаза
В день пропажи был одет в кофту темного цвета, голубые джинсы. На ногах — черные ботинки. Если вы располагает сведениями, способными помочь розыску, просьба сообщить координатору поисков по номеру 8 909 188 33 88.
Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com
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