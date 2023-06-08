Расследования

В Котово завершили основные работы по прочистке засора канализации

Расследования 08.06.2023 08:06
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08.06.2023 08:06


Основные работы по устранению засора канализации в Котово завершились накануне вечером, 7 июня. Соответствующую информацию опубликовал единый портал ЖКХ Котово, сообщает V102.RU.
- Давление воды на трубопроводе повышается. 8 июня прочистка канализации продолжится, работы будут проводиться без снижения давления воды, - говорится в сообщении коммунальной службы.
Между тем, жители некоторых домов в Котово Волгоградской области сегодня пожаловались на отсутствие воды со вчерашнего дня. Ранее, напомним, V102.RU сообщало о коммунальной катастрофе в Котово. Затопление города фекальными потоками происходит уже 11 дней. Из-за засора канализации нечистотами залило подвал здания администрации Котовского района.  Для спасения города от затопления фекалиями властям пришлось вызывать спецтехнику из Волгограда и Саратовской области. Однако канализационные воды вылились и в пойму реки Малая Казанка. Накануне специалисты облкомприроды отобрали пробы воды и почвы на этой территории для исследования на предмет причинения ущерба экологии. 
Фото телеграм-канала главы Котовского района Сергея Чумакова

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