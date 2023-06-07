Час в салоне троллейбуса волгоградке оценили в 5500 рублей

В Тракторозаводском районе Волгограда поездка на троллейбусе обернулась для одной из горожанок существенными расходами. Как сообщает V102.RU, час в салоне общественного транспорта оценили в 5500 рублей.

— 27 мая во время плановых контрольно-ревизионных мероприятий, проводимых МУП «МЭТ», в Тракторозаводском районе в салоне троллейбуса № 8а была выявлена безбилетная пассажирка, — пояснили информагентству в мэрии Волгограда. — Женщина отказалась предъявить документы для составления протокола за безбилетный проезд, а также покидать транспорт. Сотрудники транспортного предприятия вынуждены были снять с рейса данную машину, а также вызвать на место сотрудников полиции, которые составили на гражданку два протокола согласно КоАП РФ — за безбилетный проезд и задержку в движении маршрутного транспортного средства. Простой троллейбуса составил более одного часа.

Уточняется, что муниципальное предприятие направило в адрес безбилетной пассажирки письменную претензию с требованием возместить затраты в связи с простоем в движении электротранспорта. Если нарушительница не оплатит выставленный предприятием счет в добровольном порядке, то МУП «МЭТ» имеет право обратиться в суд.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», женщине в общей сложности придется выплатить около 5500 рублей штрафа. Хотя стоимость проезда по транспортной карте составляет всего 24 рубля.

В городской администрации пояснили, что аналогичный случай произошел ранее на остановке «Площадь Ленина» в Центральном районе Волгограда. Мужчина без билета отказался выходить из салона троллейбуса и предъявлять документы.

— Прибывшие сотрудники полиции составили два протокола об административных правонарушениях, а также направили претензию в его адрес о необходимости возмещения затрат, понесенных предприятием из-за часового простоя, — добавили в мэрии города-героя.

Напомним, что в Волгограде ежедневно на линиях работают 5-6 контрольно-ревизионных групп, которые проверяют все маршруты электротранспорта. За 5 месяцев этого года было составлено больше 1200 протоколов за безбилетный проезд.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»