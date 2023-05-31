Шестилетний ребенок на велосипеде попал под колеса грузовой «Газели» в Волжском. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 30 мая, около дома №399 по проспекту Ленина.

По предварительной информации, в 16-45 час. 35-летний водитель, управляя автомашиной «Газель-2766», совершил наезд на 6-летнего мальчика. Ребенок двигался на двухколесном транспорте слева направо по ходу движения транспортного средства. Ребенка госпитализировали.

Напомним, ранее сообщалось о двух ДТП с участием 4-летних детей за последнюю неделю. Одного мальчика на самокате сбила машина. Другой попал под колеса, перебегая дорогу во дворе.