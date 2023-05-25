«Уже второй за два дня»: в Волгограде во дворе дома водитель сбил 4-летнего ребенка

Происшествия 25.05.2023 10:50
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25.05.2023 10:50
Очередное ДТП с участием 4-летних детей произошло в Волгограде накануне. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось 24 мая в 18-30 ч. в Тракторозаводском районе. 50-летний водитель, управляя автомашиной Kia Sportage, двигался по ул. Костюченко по внутридворовой территории и около дома №3 совершил наезд на 4-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть дороги. В результате ДТП ребенок доставлен в медицинское учреждение.
Напомним, 23 мая в Волгограде произошел случай, когда 4-летний ребенок на самокате попал под колеса Kia Seltos, который проезжал по двору. После этого отец ребенка, стоявший в момент происшествия в отдалении от своего сына, подбежал к водителю и нокаутировал мужчину. Ребенок попал в травматологическое отделение, его состояние врачи оцениваю ближе к удовлетворительному. Избитого отцом ребенка водителя госпитализировали в нейрохирургию.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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