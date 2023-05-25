Происшествия

«Уже второй за два дня»: в Волгограде во дворе дома водитель сбил 4-летнего ребенка

Происшествия 25.05.2023 10:50
0
25.05.2023 10:50


Очередное ДТП с участием 4-летних детей произошло в Волгограде накануне. Как сообщили V102.RU  в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось 24 мая  в 18-30 ч. в Тракторозаводском районе. 50-летний водитель, управляя автомашиной Kia Sportage, двигался по ул. Костюченко по внутридворовой территории и  около дома №3 совершил наезд на 4-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть дороги. В результате ДТП ребенок доставлен в медицинское учреждение.
Напомним, 23 мая в Волгограде произошел случай, когда 4-летний ребенок на самокате попал под колеса Kia Seltos, который проезжал по двору. После этого отец ребенка, стоявший  в момент происшествия в отдалении от своего сына, подбежал к водителю и нокаутировал мужчину. Ребенок попал в травматологическое отделение, его состояние врачи оцениваю ближе к удовлетворительному. Избитого отцом ребенка водителя госпитализировали в нейрохирургию.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
24.05.2023 18:05
Происшествия 24.05.2023 18:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2023 17:33
Происшествия 24.05.2023 17:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2023 13:04
Происшествия 24.05.2023 13:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2023 11:57
Происшествия 24.05.2023 11:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2023 11:14
Происшествия 24.05.2023 11:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2023 10:27
Происшествия 24.05.2023 10:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2023 10:08
Происшествия 24.05.2023 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2023 09:56
Происшествия 24.05.2023 09:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2023 08:25
Происшествия 24.05.2023 08:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2023 19:25
Происшествия 23.05.2023 19:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2023 11:45
Происшествия 23.05.2023 11:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2023 09:54
Происшествия 23.05.2023 09:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2023 19:40
Происшествия 22.05.2023 19:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2023 14:11
Происшествия 22.05.2023 14:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2023 11:51
Происшествия 22.05.2023 11:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:38
В Волгограде за 8 часов устранили коммунальную аварию на ул. ЦиолковскогоСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде посчитали должников за услуги ЖКХСмотреть фотографии
11:34
В Волгоградской области за неделю бензин подорожал на 10 копеекСмотреть фотографии
11:31
Андрей Бочаров на Госсовете рассказал об успехах в оздоровлении Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
10:52
ВТЗ провел корпоративный турнир ТМК по баскетболуСмотреть фотографии
10:50
«Уже второй за два дня»: в Волгограде во дворе дома водитель сбил 4-летнего ребенкаСмотреть фотографии
10:28
ЦГМС: в Волгоградской области ожидается штормовой ветер и +32 °ССмотреть фотографии
10:05
Безнаказанно «колдовать» над счетчиком не получится, объяснили волгоградцам энергетикиСмотреть фотографии
09:57
«Забрали зерновозы и иномарку»: под Волгоградом задержали угрожавших фермеру кавказцевСмотреть фотографии
09:53
Это современная эпидемия: врач назвала настоящие причины аллергии у горожан и оправдала топольСмотреть фотографии
09:31
«Виноваты полигоны и люди»: в центре Волгограда зарастают мусором гаражи под окнами жилого домаСмотреть фотографии
08:45
В Волгоградской области количество укушенных животными выросло до 3467 человекСмотреть фотографии
08:07
«Просто болела голова»: в волгоградской больнице спасли женщину с опухолью мозжечкаСмотреть фотографии
22:02
«Динамо-Синара» примет в Волгограде 25 мая «Кубань»Смотреть фотографии
20:19
До 170 тысяч: главные врачи волгоградских больниц обнародовали зарплаты за 2022 годСмотреть фотографии
19:53
Директор волгоградского филиала Tele2 вошел в число топ-менеджеров года в сфере связиСмотреть фотографии
19:20
Суд оштрафовал 20-летнего волгоградца на 100 тысяч за гей-пропагандуСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде Концессии устраняют течь на водопроводеСмотреть фотографии
18:05
Водителя кроссовера избили в Волгограде за наезд на ребенка: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:33
На московской трассе под Волгоградом дотла выгорела грузовая «Газель»Смотреть фотографии
17:08
«Сбили на глазах всей команды»: в Волгограде объявили сбор помощи сбитому «Нивой» 13-летнему спортсменуСмотреть фотографии
16:20
Напавшего с ножом на выпускницу школьника отправили в СИЗО и к психиатрамСмотреть фотографии
16:06
Из спецназа ФСИН на СВО. В Волгоград после ранения вернулся боец «Бессмертного Сталинграда»: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгоградской области на остановке задержали мужчину с обрезом ружьяСмотреть фотографии
15:57
Глава ФНС Даниил Егоров сообщил об открытии ЕНС для всех физических лицСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде закупили 20 новых электробусов для жителей ЖК «Долина»Смотреть фотографии
13:52
Андрей Кикоть выслушал жильцов опасного дома на ул. Жолудева в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Был завернут в одеяло. В Волгограде у жилого дома нашли мумифицированный трупСмотреть фотографии
12:39
Волгоградских приставов заподозрили в незаконной продаже земли с торговСмотреть фотографии
12:38
Семейные пары из Волгограда приглашают поучаствовать в шоу «Клиника счастья. Реалити»Смотреть фотографии
 