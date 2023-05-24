Водителя кроссовера избили в Волгограде за наезд на ребенка: видео

В Дзержинском районе Волгограда ДТП с участием кроссовера Kia Seltos и самоката закончилось избиением водителя, под колеса к которому попал 4-летний ребенок. Как сообщает V102.RU, на кадрах, по всей видимости, отец пострадавшего мальчика без лишних объяснений набросился с кулаками на мужчину, отправив последнего в глубокий нокаут.





Судя по видео, мальчик в одиночку выезжает с придомовой территории на самокате прямо на дорогу, по которой в этот момент проезжает кроссовер. Водитель не успевает среагировать, возможно, из-за того, что обзор ему закрывают припаркованные автомобили. Стоявший чуть поодаль у качелей крупный мужчина, заметивший, что ребенок лежит на асфальте, тут же бросается к месту ДТП. Причем в момент аварии он стоит спиной к дороге и явно не может наблюдать за мальчиком.





Из кроссовера выходит шокированный водитель. Предполагаемый отец бежит со всех ног к ребенку, пытаясь поднять его на ноги, но увидев водителя, переключает все внимание на него, и наносит ему точный удар в голову, после чего последний падает на асфальт. Агрессора пытаются отстранить очевидцы. Мужчина, ударивший водителя, забирает ребенка на руки, а к лежащему на асфальте 29-летнему молодому человеку подбегают прохожие и его спутница из кроссовера.

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что ребенок госпитализирован в больницу № 7 Волгограда.

— Пострадавший находится в травматологическом отделении, — добавили в облздраве. — Его состояние ближе к удовлетворительному.

Факт обращения за медпомощью водителя машины, получившего травмы от родителя в ходе возникшего после ДТП конфликта, подтвердили в ГУ МВД России по Волгоградской области, пояснив, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение.

По данным от экстренных служб, водитель иномарки получил сотрясение головного мозга. Напомним, что инцидент произошел накануне примерно в 20.15 во дворе дома № 11а по бульвару 30-летия Победы.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области