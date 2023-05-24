В Волгограде 4-летний мальчик на самокате попал под колеса автомобиля

В Волгограде 4-летний ребенок на самокате попал под колеса автомобиля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне в 20-15 ч. во дворе дома №11а по бульвару 30-летия Победы. Мальчик на самокате пересекал проезжую часть, когда на ребенка наехал автомобиль «Киа Селтос», за рулем которого находился 29-летний водитель. Ребенка госпитализировали.
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