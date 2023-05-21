Общество

В Волгоградской области 23 мая объявят сухой закон

Общество 21.05.2023 20:31
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21.05.2023 20:31


Продажу алкоголя ограничат в Волгоградской области 23 мая в день проведения Последнего звонка в общеобразовательных учреждениях. Как сообщает V102.RU, о предстоящем запрете на реализацию спиртного предупреждают в регионе администрации муниципалитетов на своих официальных страницах в социальных сетях.
Так, о полном запрете на розничную продажу алкогольной продукции в день проведения «Последнего звонка» уже сообщила администрация Камышина. В мэрии Волжского 23 мая с 14:00 до 22:00 закроют для посещения парк «Гидростроитель», где будет веселиться молодежь. В день проведения «Последнего звонка» на территории Волжского также устанавливается запрет на розничную продажу алкогольной продукции.
Аналогичные ограничения будут действовать в Урюпинске, Михайловке и других муниципалитетах.
Напомним, что запрет на продажу алкоголя вводит в Волгоградской области несколько раз в году в соответствии с региональным законом. При этом ограничения не распространяются на заведения общественного питания. В барах, кафе и ресторанах отпускать алкоголь будут как обычно. 

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