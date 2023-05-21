В Волгоградской области 23 мая объявят сухой закон





Продажу алкоголя ограничат в Волгоградской области 23 мая в день проведения Последнего звонка в общеобразовательных учреждениях. Как сообщает V102.RU, о предстоящем запрете на реализацию спиртного предупреждают в регионе администрации муниципалитетов на своих официальных страницах в социальных сетях.

Так, о полном запрете на розничную продажу алкогольной продукции в день проведения «Последнего звонка» уже сообщила администрация Камышина. В мэрии Волжского 23 мая с 14:00 до 22:00 закроют для посещения парк «Гидростроитель», где будет веселиться молодежь. В день проведения «Последнего звонка» на территории Волжского также устанавливается запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Аналогичные ограничения будут действовать в Урюпинске, Михайловке и других муниципалитетах.

Напомним, что запрет на продажу алкоголя вводит в Волгоградской области несколько раз в году в соответствии с региональным законом. При этом ограничения не распространяются на заведения общественного питания. В барах, кафе и ресторанах отпускать алкоголь будут как обычно.



