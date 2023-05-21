В Волгоградской области 23 мая объявят сухой закон

Общество 21.05.2023 20:31
0
21.05.2023 20:31
Продажу алкоголя ограничат в Волгоградской области 23 мая в день проведения Последнего звонка в общеобразовательных учреждениях. Как сообщает V102.RU, о предстоящем запрете на реализацию спиртного предупреждают в регионе администрации муниципалитетов на своих официальных страницах в социальных сетях.
Так, о полном запрете на розничную продажу алкогольной продукции в день проведения «Последнего звонка» уже сообщила администрация Камышина. В мэрии Волжского 23 мая с 14:00 до 22:00 закроют для посещения парк «Гидростроитель», где будет веселиться молодежь. В день проведения «Последнего звонка» на территории Волжского также устанавливается запрет на розничную продажу алкогольной продукции.
Аналогичные ограничения будут действовать в Урюпинске, Михайловке и других муниципалитетах.
Напомним, что запрет на продажу алкоголя вводит в Волгоградской области несколько раз в году в соответствии с региональным законом. При этом ограничения не распространяются на заведения общественного питания. В барах, кафе и ресторанах отпускать алкоголь будут как обычно.
Волгоградцам пообещали дождь с грозой в начале недели21.05.2023 21:38
Общество 21.05.2023 21:38
«Здесь я будто бы оживаю»: преподаватель из Кубы задумалась о переезде в Волгоград21.05.2023 19:07
Общество 21.05.2023 19:07
«Ты должен быть крут»: волгоградец второй раз поборется за титул «Суперниндзя»21.05.2023 16:23
Общество 21.05.2023 16:23
Скрытый вредитель появился на посевах озимой пшеницы на юге Волгоградской области21.05.2023 09:00
Общество 21.05.2023 09:00
«Ушел из мирной жизни в самое пекло»: бизнесмен из Волгограда Юрий Касухин погиб под Артемовском21.05.2023 08:15
Общество 21.05.2023 08:15
Подтверждает МЧС: жару до +27 обещают в Волгоградской области 21 мая21.05.2023 07:51
Общество 21.05.2023 07:51
Картину волгоградца Антона Киселева представили в музее Гагарина20.05.2023 19:15
Общество 20.05.2023 19:15
В Михайловке отремонтируют разрушенные ступени ЗАГСа за 1,5 млн20.05.2023 16:46
Общество 20.05.2023 16:46
В Волгограде школьника госпитализировали с вирусным гепатитом А20.05.2023 15:01
Общество 20.05.2023 15:01
Журналист V102.RU стал призером Зеленого марафона в Волгограде20.05.2023 14:32
Общество 20.05.2023 14:32
В Волгограде Росздравнадзор заблокировал за 1 день 57 сайтов по продаже стероидов20.05.2023 13:32
Общество 20.05.2023 13:32
В волгоградском муфтияте назвали видео с сожжением корана провокацией20.05.2023 12:35
Общество 20.05.2023 12:35
В Волгограде 20 мая начали ломать рельсы на линии СТ20.05.2023 12:19
Общество 20.05.2023 12:19
«На ногах и лапах»: в Волгограде стартовал марафон в поддержку детей20.05.2023 11:30
Общество 20.05.2023 11:30
Росстат: Волгоградскую область в начале 2023 года покинули 6866 человек20.05.2023 10:14
Общество 20.05.2023 10:14