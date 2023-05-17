Происшествия 17.05.2023 16:29
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17.05.2023 16:29
В Волгоградской области госпитализировали женщину после нападения свиньи. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, происшествие случилось в Киквидзенском районе. 52-летняя жительница села Мачеха обратилась в больницу с укушенной раной левого бедра.
По информации источника «Высоты 102», нападении свиньи на сельчанку произошло 15 мая на частном подворье. Животное укусило жительницу Волгоградской области во время кормления скота.
В облздраве сообщили, что пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение центральной районной больницы, ей оказывается медицинская помощь.
– Домашнее животное, которое причинило вред человеку, изолировано и за ним будет вестись наблюдение в течение 10 дней, чтобы исключить опасную инфекцию – бешенство, – сообщили в профильном комитете.
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