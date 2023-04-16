Общество

Микроавтобус ехал из Волгограда: в ГУ МВД назвали причину ДТП на «танцующем» мосту

Общество 16.04.2023 11:09
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16.04.2023 11:09


Полицейские озвучили причину ДТП с семью пострадавшими, произошедшего накануне в Среднеахтубинском районе Волгоградской области на «танцующем» мосту. Как сообщает ИА «Высота 102», в больнице находятся трое взрослых в состоянии различной степени тяжести. 

— По предварительной информации, примерно в 11.20, управлявший автомашиной РАФ-220301 36-летний водитель двигался со стороны Волгограда в направлении Краснослободска, — прокомментировали «Высоте 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В районе съезда к хутору Бобры водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшейся навстречу машиной LADA Vesta, после чего автомобиль Vesta столкнулся с автомашиной Lada XRAY. 

В результате аварии в больницу доставили водителя LADA Vesta, водителя РАФ-220301, а также пассажиров микроавтобуса — двух женщин, двух мужчин и малолетнюю девочку.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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