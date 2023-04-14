Под Волгоградом из-за сбросов воды на Волжской ГЭС затопило мост





Подтопление части понтонного моста произошло в Ленинском районе Волгоградской области в связи с увеличением объема сброса воды на Волжской ГЭС. Как сообщили в администрации района, в настоящее время проводится работа по восстановлению транспортного сообщения села Заплавное и поселка Восьмое Марта.

- На время этих работ транспортировка жителей будет осуществляться на плавсредствах комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и местной администрации, - уточнили власти.

В указанных населенных пунктах продолжают работать торговые точки. Есть запас продуктов.

Кроме того, для обеспечения пожарной безопасности в Заплавненском сельском поселении организовано круглосуточное дежурство личного состава противопожарной службы.

За паводковой обстановкой в этом районе постоянно наблюдают. В настоящее время, как отмечают специалисты, неблагоприятных отметок подъема воды в реке Ахтуба не зафиксировано.

Фото: администрации Волгоградской области



