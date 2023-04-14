Под Волгоградом из-за сбросов воды на Волжской ГЭС затопило мост

Происшествия 14.04.2023 14:07
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14.04.2023 14:07
Подтопление части понтонного моста произошло в Ленинском районе Волгоградской области в связи с увеличением объема сброса воды на Волжской ГЭС. Как сообщили в администрации района, в настоящее время проводится работа по восстановлению транспортного сообщения села Заплавное и поселка Восьмое Марта.
- На время этих работ транспортировка жителей будет осуществляться на плавсредствах комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и местной администрации, - уточнили власти.
В указанных населенных пунктах продолжают работать торговые точки. Есть запас продуктов.
Кроме того, для обеспечения пожарной безопасности в Заплавненском сельском поселении организовано круглосуточное дежурство личного состава противопожарной службы.
За паводковой обстановкой в этом районе постоянно наблюдают. В настоящее время, как отмечают специалисты, неблагоприятных отметок подъема воды в реке Ахтуба не зафиксировано.
Фото: администрации Волгоградской области
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