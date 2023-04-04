Волгоградцы для счастья хотят получать 165 тысяч в месяц









Волгоградцы назвали сумму, которой бы им хватило для ощущения счастья. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании Superjob, жители мегаполиса считают, что 165 тысячи рублей в месяц для этого будет достаточно. Счастье в представлении жителей города-миллионника несколько подешевело. В октябре 2022 года эта сумма равнялась 174 тыс. руб., в апреле 2022 – 172 тыс. руб., в ноябре 2021 – также 172 тыс. руб., в мае 2021 – 162 тыс., в январе этого же года – 165 тыс. руб.

Сегодня среднестатистическому россиянину для счастья нужно 195 тыс. руб. в месяц, а под новый год запросы были выше — 205 тыс. руб. Запросы мужчин превышают женские почти на 30% (220 и 170 тыс. руб. соответственно).





Молодежи до 24 лет денег нужно меньше, чем россиянам старше 35 лет: 130 и 225 тыс. руб. в месяц. Стоимость счастья растет и с уровнем реальных доходов респондентов: 145 тыс. руб. у россиян с зарплатой до 50 000 руб. и 265 тыс. руб. у тех, кто зарабатывает более 80 000 руб. в месяц.







