







Росстат опубликовал новые данные о среднемесячной начисленной номинальной зарплаты работников организаций Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, в январе 2023 года она составила 44938 рублей. По сравнению с декабрем прошлого года зарплата уменьшилась на 23,8% (в конце 2022 года этот показатель составлял 59041 рубль).





В ЮФО самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Краснодарском крае – 48585 рублей. В Калмыкии получают меньше всех – 37301 рубль. У жителей Астраханской области зарплата выше, чем у волгоградцев – 46151 рубль.



