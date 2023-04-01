Экономика 01.04.2023 18:16
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01.04.2023 18:16
Росстат опубликовал новые данные о среднемесячной начисленной номинальной зарплаты работников организаций Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, в январе 2023 года она составила 44938 рублей. По сравнению с декабрем прошлого года зарплата уменьшилась на 23,8% (в конце 2022 года этот показатель составлял 59041 рубль).
В ЮФО самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Краснодарском крае – 48585 рублей. В Калмыкии получают меньше всех – 37301 рубль. У жителей Астраханской области зарплата выше, чем у волгоградцев – 46151 рубль.
Ранее ИА "Высота 102" сообщало, что в городах и районах Волгоградской области средняя зарплата выросла до 35 тысяч.
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