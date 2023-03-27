Средняя зарплата в глубинке Волгоградской области выросла до 35 тысяч









Волгоградская область заняла 54-е место в рейтинге регионов России по уровню зарплат в малых и средних городах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Рейтинг, по итогам 2022 года она составила 35,3 тысячи рублей и выросла по сравнению с 2021 годом на 14,8%.





Отношение средней зарплаты в глубинке Волгоградской области к стоимости фиксированного набора продуктов и услуг составило 1,99%. От зарплаты в крупных городах зафиксирован отрыв почти в 30%.





Первые места в рейтинге по традиции заняли Ямало-Ненецкий округ, Ненецкий автономный округа и Магаданская область – 115,7, 104,7 и 116,9 тысячи рублей соответственно.





Хуже всего ситуация с зарплатами в Кабардино-Балкарии и в Чечне – 28 и 24,7 тысячи рублей соответственно.



