Средняя зарплата в глубинке Волгоградской области выросла до 35 тысяч

Экономика 27.03.2023 08:26
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27.03.2023 08:26
Волгоградская область заняла 54-е место в рейтинге регионов России по уровню зарплат в малых и средних городах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Рейтинг, по итогам 2022 года она составила 35,3 тысячи рублей и выросла по сравнению с 2021 годом на 14,8%.
Отношение средней зарплаты в глубинке Волгоградской области к стоимости фиксированного набора продуктов и услуг составило 1,99%. От зарплаты в крупных городах зафиксирован отрыв почти в 30%.
Первые места в рейтинге по традиции заняли Ямало-Ненецкий округ, Ненецкий автономный округа и Магаданская область – 115,7, 104,7 и 116,9 тысячи рублей соответственно.
Хуже всего ситуация с зарплатами в Кабардино-Балкарии и в Чечне – 28 и 24,7 тысячи рублей соответственно.
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