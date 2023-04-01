Волгоградские чиновники назвали места, где нельзя кормить бездомных собак

В комитете ветеринарии Волгоградской области подготовили изменения в скандальный приказ «Об утверждении порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Волгоградской области». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект документа, в частности, из приказа планируется исключить пункт о причинении ущерба здоровью граждан бездомными животными, если повреждения не повлекли кратковременного расстройства здоровья или стойкой утраты работоспособности человека.

Также чиновники определились и с перечнем мест, где не должно происходить «контактирования и прикармливания бездомных собак». К таким местам будут отнесены:

помещения общего пользования многоквартирных домов,

общежития,

около подъездов и во дворах,

на детских и спортивных площадках,

около частных домовладений,

в скверах, парках,

на остановках общественного транспорта,

около магазинов, торговых центров,

предприятия общественного питания,

рынки, ярмарки и другие общественные места.

Между тем, ранее в публикации ИА «Высота 102» «В Волгограде заявили о массовой травле бездомных собак» общественный инспектор в сфере обращения с животными Татьяна Лазарева выразила обеспокоенность тем, что некоторые граждане восприняли вступивший с 1 марта в силу приказ комитета ветеринарии как руководство к истреблению бездомных собак. В частности, в Волгограде участились случаи жестоких убийств и отравлений животных.



Татьяна Лазарева подчеркнула, что установленным чиновниками порядком фактически введен запрет на «контактирование, в том числе прикармливание животных без владельцев в местах общественного пользования». До его принятия состоялась «разъяснительно-успокоительная» встреча зоозащитников с руководителем комитета ветеринарии Галиной Аликовой, которая заверила, прямого запрета на контактирование и прикармливание бездомных животных нет, и порядок носит рекомендательный характер. Однако жители восприняли все иначе. И самое печальное, что никто их в обратном не переубеждает.

Общественный защитник при этом напомнила, что истребление бездомных животных является уголовным наказанием. И обратила внимание, что Порядок комитета ветеринарии Волгоградской области утверждался в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», основным принципом которого является гуманное отношение к животным. Однако в федеральной методичке нет ничего о запрете кормления животных, это, считает Татьяна Лазарева, является инициативой исключительно Волгоградской области. Она предположила, что в регионе дана негласная команда истребить бездомных собак.