Общество

Волгоградские чиновники назвали места, где нельзя кормить бездомных собак

Общество 01.04.2023 08:18
0
01.04.2023 08:18


В комитете ветеринарии Волгоградской области подготовили изменения в скандальный приказ «Об утверждении порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Волгоградской области». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект документа, в частности, из приказа планируется исключить пункт о причинении ущерба здоровью граждан бездомными животными, если повреждения не повлекли кратковременного расстройства здоровья или стойкой утраты работоспособности человека.

Также чиновники определились и с перечнем мест, где не должно происходить  «контактирования и прикармливания бездомных собак». К таким местам будут отнесены:

  • помещения общего пользования многоквартирных домов, 
  • общежития, 
  • около подъездов и во дворах, 
  • на детских и спортивных площадках, 
  • около частных домовладений, 
  • в скверах, парках, 
  • на остановках общественного транспорта, 
  • около магазинов, торговых центров, 
  • предприятия общественного питания, 
  • рынки, ярмарки и другие общественные места.

Между тем, ранее в публикации ИА «Высота 102» «В Волгограде заявили о массовой травле бездомных собак» общественный инспектор в сфере обращения с животными Татьяна Лазарева выразила обеспокоенность тем, что некоторые граждане восприняли вступивший с 1 марта в силу приказ комитета ветеринарии как руководство к истреблению бездомных собак. В частности, в Волгограде участились случаи жестоких убийств и отравлений животных.

Татьяна Лазарева подчеркнула, что установленным чиновниками порядком фактически введен запрет на «контактирование, в том числе прикармливание животных без владельцев в местах общественного пользования».  До его принятия состоялась «разъяснительно-успокоительная» встреча зоозащитников с руководителем комитета ветеринарии Галиной Аликовой, которая заверила, прямого запрета на контактирование и прикармливание бездомных животных нет, и порядок носит рекомендательный характер. Однако жители восприняли все иначе. И самое печальное, что никто их в обратном не переубеждает.

Общественный защитник при этом напомнила, что истребление бездомных животных является уголовным наказанием. И обратила внимание,  что Порядок комитета ветеринарии Волгоградской области утверждался в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», основным принципом которого является гуманное отношение к животным. Однако в федеральной методичке нет ничего о запрете кормления животных, это, считает Татьяна Лазарева, является инициативой исключительно Волгоградской области. Она предположила, что  в регионе дана негласная команда истребить бездомных собак.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.04.2023 10:28
Общество 01.04.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2023 10:18
Общество 01.04.2023 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2023 09:49
Общество 01.04.2023 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2023 09:37
Общество 01.04.2023 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2023 09:06
Общество 01.04.2023 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2023 07:26
Общество 01.04.2023 07:26
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2023 20:35
Общество 31.03.2023 20:35
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2023 18:55
Общество 31.03.2023 18:55
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2023 17:52
Общество 31.03.2023 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2023 16:37
Общество 31.03.2023 16:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.03.2023 16:14
Общество 31.03.2023 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2023 14:12
Общество 31.03.2023 14:12
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.03.2023 11:43
Общество 31.03.2023 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2023 11:22
Общество 31.03.2023 11:22
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2023 09:59
Общество 31.03.2023 09:59
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:26
Матчи волгоградского «Динамо-Синары» стали одними из самых посещаемых в СуперлигеСмотреть фотографии
11:50
Волгоград получит федеральные деньги на развитие электротранспортаСмотреть фотографии
11:28
Липецкие депутаты выступили против переименования Волгограда в СталинградСмотреть фотографии
10:46
В Кировском районе Волгограда такси протаранило заборСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде с 7 апреля откроют 3 речных маршрутаСмотреть фотографии
10:18
Волгоградцам разрешили платить за ОДН частямиСмотреть фотографии
09:49
В Камышине 3 апреля завершают отопительный сезонСмотреть фотографии
09:37
Волжская ГЭС с 1 апреля вдвое увеличила сбросы водыСмотреть фотографии
09:06
Волгоградцев просят сообщить о встречах с сусликамиСмотреть фотографии
08:18
Волгоградские чиновники назвали места, где нельзя кормить бездомных собакСмотреть фотографии
07:26
В Волгограде 1 апреля изменилось расписание электричекСмотреть фотографии
21:21
«Легко не будет»: волгоградский «Ротор» отправился в гости к ставропольскому «Динамо»Смотреть фотографии
21:14
Тайком отвезла домой и врала на суде: волгоградке дали 5 лет за смерть велосипедисткиСмотреть фотографии
20:35
Обоснованная жестокость? В Волгограде заявили о массовой травле бездомных собакСмотреть фотографииCмотреть видео
20:12
В Волгограде обнаружен труп 17-летней девушки, ее 20-летний муж в больницеСмотреть фотографии
18:55
Жители двухэтажки в Волжском схватились за сердце, увидев счета за ОДНСмотреть фотографии
17:52
«Кто нас будет лечить?»: увольнение 62-летнего терапевта стало шоком для жителей волгоградской глубинкиСмотреть фотографии
17:08
До Волгограда не доберется: снегопад 31 марта сняли на видео жители Новоаннинского районаСмотреть фотографии
16:41
Под Волгоградом за смерть рыбака на льду осудят водителя аэролодкиСмотреть фотографии
16:37
Промышленный туризм развивает волгоградский оператор питания ООО «Виво Маркет»Смотреть фотографии
16:14
Средняя волгоградская семья тратит на таблетки 3200 рублей ежемесячноСмотреть фотографии
16:03
Волгоградец без причин ударил соседку молотком по голове и отверткой в животСмотреть фотографии
15:31
Руководитель и эксперт бюро МСЭ идут под суд в Волгограде за взятки на 6 млн рублейСмотреть фотографии
14:57
Волгоградец из ревности разжег в чужой «шестерке» костерСмотреть фотографии
14:12
Банк «Открытие»: 42% жителей ЮФО считают, что их нелегко обмануть в финансовых вопросахСмотреть фотографии
13:32
Ремонт крыши в Песковатской школе под Волгоградом обернулся уголовным деломСмотреть фотографии
13:30
Разлившийся Дон в Волгоградской области смыл набережную за 70 миллионовСмотреть фотографииCмотреть видео
13:24
Коррупционерам в России запретят работать в госорганах. Но не навсегдаСмотреть фотографии
12:33
В Волгоградской области бухгалтер муниципального учреждения наворовала у коллег 140 тысячСмотреть фотографии
11:43
В ЦПКиО Волгограда готовят к открытию батутный комплексСмотреть фотографии
 