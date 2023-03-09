В Волгоградской области талые воды затопили городские улицы: видео

В городе Фролово Волгоградской области зафиксировано повышение уровня талых вод в балках, что привело к затоплению некоторых улиц. Как сообщают очевидцы, мощные потоки воды размывали дороги и подбирались к частным домам.





— Ночной дождь во Фролово стал причиной повышения уровня талых вод в балках, но ситуация штатная и контролируемая, — пояснили ИА «Высота 102» в администрации Фролово. — Накануне в балках отмечалось повышение уровня вешних вод, которые уходят с полей через город в реку и на луг. Был оперативно перекрыт для движения участок под мостом у АК-1728, также остается закрытым другой знаковый участок — в месте пересечения Дорошевой балки с улицы Дзержинского.

Местные власти уточняют, что на улице Донской была сделана подсыпка грунта для предупреждения выхода воды из балки.

— Коммунальные службы оперативно отработали проблемные участки. На улице Пролетарской участок подсыпали землей, песком и щебнем, прочистили водопропускные трубы для беспрепятственного прохода воды, — заверили в мэрии Фролово. — Участок на улице Дзержинского расчистили от сухих веток. Ситуация находится под контролем.

Местные жители также сообщают, что была подтоплена улица Октябрьская.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о подтоплении городских улиц в городе Новоаннинском Волгоградской области. Очевидцы сняли потоп на видео.

Видео: администрация Фролово