Волгоградцы и волжане собрали 180 кг корма для сгоревшего приюта «Хвостики»

Жители Волгограда и Волжского откликнулись на беду приюта «Хвостики», где вечером 6 марта произошел пожар. Как рассказали ИА «Высота 102» в приюте, на пункты сбора, которые работали 8 марта в областном центре и в Волжском, горожане принесли около 180 килограммов корма.

– Огромное количество людей пришли на пункты сбора, всем спасибо! Нам звонят, предлагают помощь. Такое ощущение, что это не с нами происходит! – поблагодарили сотрудники приюта.

Напомним, в результате пожара, который вспыхнул около девяти часов вечера в приюте «Хвостики», расположенном на улице Логинова в Волжском, погибли пять собак. В ГУ МЧС по Волгоградской области заявили, что предварительной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Между тем, работники приюта, где содержится около пятисот животных, не исключают возможности, что строения могли поджечь. Поэтому одной из первоочередных задач в восстановлении приюта здесь считают установку видеонаблюдения.

Телефон для связи и оказания помощи приюту "Хвостики" – 89053917101, он же привязан к карте приюта.

Фото телеграм-канала приюта "Хвостики"