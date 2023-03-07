Представители всех парламентских фракций поддержали на сегодняшнем совете Волгоградской облдумы предложения губернатора Андрея Бочарова о новых мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте.

Напомним, новые меры поддержки семей погибших и получивших ранения в ходе специальной военной операции жителей Волгоградской области были озвучены сегодня главой региона на встрече с женами бойцов, которые находятся на передовой.

Так, губернатор предложил распространить меры региональной поддержки семей погибших военнослужащих - участников СВО и на семьи погибших добровольцев, установив дополнительную региональную выплату как детям, так и родителям погибших воинов. Кроме того, одиноким или проживающим в сельской местности родителям погибших бойцов, предлагается предусмотреть предоставление бесплатных социальных услуг на дому и в условиях дневного пребывания в центрах социального обслуживания.

Отдельные меры поддержки планируется установить для участников спецоперации, получивших боевые травмы и ранения. Речь идет о бесплатном обеспечении участников СВО, получивших травмы, ранения и контузии, - протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами; получивших инвалидность, - техническими средствами реабилитации. Дополнительное региональное ежемесячное пособие предусматривается для участников СВО из числа призванных в рамках частичной мобилизации, контрактников и добровольцев, ставших инвалидами, – по аналогии с ветеранами боевых действий на территории государств Закавказья, Прибалтики, республик Таджикистан, Афганистан и Чеченской Республики. Еще одна инициатива касается обеспечения всех участников спецоперации бесплатным курсом комплексной социальной реабилитации.

Губернатор также предложил освободить участников СВО, проживающих в Волгоградской области, как ветеранов боевых действий, от уплаты транспортного налога на автомобили определенной мощности двигателя. За счет областного бюджета будут обеспечены автотранспортом с ручным управлением участники боевых действий, получившие инвалидность вследствие ограничения либо утраты возможности самостоятельного передвижения, но способные управлять транспортным средством.

Помимо этого, предлагается распространить услуги «Социального такси» на участников СВО, получивших ранения, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата и по состоянию здоровья ограниченным в передвижении, при доставке их к социально значимым объектам и в реабилитационные центры.

В ближайшее время облдума примет проекты нормативных правовых актов, закрепляющих новые меры поддержки. Они будут оперативно рассмотрены профильными комитетами к ближайшему заседанию регпарламента.

Фото сайта Волгоградской облдумы