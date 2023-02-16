Иван Тюгаев
Спорт 16.02.2023 20:58
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16.02.2023 20:58
Иван Тюгаев
В матче 4-го тура второй части предварительного этапа женской гандбольной суперлиги «Динамо-Синара» на выезде в упорной борьбе сыграло вничью со «Звездой» из Звенигорода со счётом 26:26. Как сообщает ИА «Высота 102», хозяйки площадки повели уже в самом начале матча, реализовав свою первую атаку.
Волгоградки ответили на 3-й минуте заброшенным мячом. Отличилась Анастасия Старшова. "Звезда" вела в счёте до 7-й минуты, когда снова Старшова после выхода один на один с голкипером противника довела счёт до 3:3.
Почти тут же сине-голубые оформили две быстрые голевые атаки и вывели Олесю Горячеву и Софью Васильеву на успешное рандеву с вратарём звенигородского клуба. А после дальнего броска и гола в исполнении Варвары Сёминой динамовки повели в разницей в три мяча и после этого тренер хозяек взял тайм-аут.
К этому моменту обе команды отыграли ровно треть тайма. На 17-й минуте волгоградская гандболистка Виктория Турусина уверенно реализовала семиметровый пенальти и сделала счёт 9:4 в пользу своего клуба. Несмотря на комфортное преимущество в счёте, наставник гостей Олег Кулешов взял перерыв для своей команды на 23-й минуте встречи. В самом конце тайма Турусина не сумела забросить штрафной и на перерыв команды ушли со счётом 13: 10 в пользу "Динамо".
Во втором тайме первый гол был забит на 33-й минуте после успешного пенальти в исполнении гандболистки волгоградского коллектива Екатерины Долматовой. В дальнейшем команды обменялись несколькими заброшенными мячами. Тем не менее, "Звезда" сумела вплотную приблизиться к соперницам и Олег Кулешов снова взял тайм-аут.
Однако это не остановило атакующий натиск звенигородских игроков и вскоре уже они повели в счёте. Концовка матча выделялась несколькими необязательными потерями игрового снаряда со стороны обоих коллективов.
За несколько минут до финальной сирены благодаря голам Старшовой, Долматовой и Сёминой волгоградки снова перехватили лидерство. Но удержать его не смогли. За две минуты до окончания встречи "Звезда" оформила последний гол и сравняла счёт в поединке, а заключительная атака сине-голубых результата не принесла.
В итоге игра завершилась вничью - 26:26. "Динамо" увозит из Московской области один балл и продолжает занимать седьмую позицию в турнирной таблице.
Иван Тюгаев
Фото "Динамо-Синара" VK
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