Общество

Новый корпус «Народной ярмарки» открыли 10 февраля на западе Волгограда

Общество 10.02.2023 16:13
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10.02.2023 16:13


В Волгограде 10 февраля на улице Исторической в Дзержинском районе открыли новую торговую площадку, отвечаю всем современным стандартам. Как сообщает ИА «Высота 102», корпус располагает всей необходимой для цивилизованной торговли инфраструктурой.

Как сообщили в администрации Волгограда, новый корпус появился на месте старого здания. В распоряжении торговцев и покупателей – два этажа общей площадью более 7000 квадратных метров. Из 330 торговых мест уже занято 70%.  На новой площадке жители Волгограда могут купить все виды мяса, молочной продукции, рыбу, мед, бакалею и т.д. При этом значительная часть товаров – от волгоградских производителей. 

Новая площадка оборудована современной вентиляцией, а также многозональной системой климат-контроля. Так, в рыбном отделе и во вспомогательных помещениях поддерживается разный температурный режим. Кроме того, здесь предусмотрены раздельные системы разгрузки плодоовощной, рыбной и животноводческой продукции, смонтированы холодильные установки большого объема, оборудованы санузлы, на торговых рядах имеются рукомойники, – сообщают в пресс-службе администрации Волгограда. 


Из интересного: собранная с помощью специальной системы дождевая вода будет здесь использоваться в теплое время года для влажной уборки парковочного пространства и внутренних проездов. С наступлением весны около нового корпуса планируют создать зеленую зону. 

Сообщается, что подобные торговые объекты поэтапно будут появляться в каждом районе Волгограда. Такие задачи, напомним, озвучивал ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Организация мест цивилизованной торговли, кроме того, – один из пунктов 10-летнего плана развития Волгограда.

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