Новый корпус «Народной ярмарки» открыли 10 февраля на западе Волгограда

В Волгограде 10 февраля на улице Исторической в Дзержинском районе открыли новую торговую площадку, отвечаю всем современным стандартам. Как сообщает ИА «Высота 102», корпус располагает всей необходимой для цивилизованной торговли инфраструктурой.

Как сообщили в администрации Волгограда, новый корпус появился на месте старого здания. В распоряжении торговцев и покупателей – два этажа общей площадью более 7000 квадратных метров. Из 330 торговых мест уже занято 70%. На новой площадке жители Волгограда могут купить все виды мяса, молочной продукции, рыбу, мед, бакалею и т.д. При этом значительная часть товаров – от волгоградских производителей.

– Новая площадка оборудована современной вентиляцией, а также многозональной системой климат-контроля. Так, в рыбном отделе и во вспомогательных помещениях поддерживается разный температурный режим. Кроме того, здесь предусмотрены раздельные системы разгрузки плодоовощной, рыбной и животноводческой продукции, смонтированы холодильные установки большого объема, оборудованы санузлы, на торговых рядах имеются рукомойники, – сообщают в пресс-службе администрации Волгограда.





Из интересного: собранная с помощью специальной системы дождевая вода будет здесь использоваться в теплое время года для влажной уборки парковочного пространства и внутренних проездов. С наступлением весны около нового корпуса планируют создать зеленую зону.

Сообщается, что подобные торговые объекты поэтапно будут появляться в каждом районе Волгограда. Такие задачи, напомним, озвучивал ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Организация мест цивилизованной торговли, кроме того, – один из пунктов 10-летнего плана развития Волгограда.