Расследования

В Волгограде за воровство металла с завода осудят членов ОПГ

Расследования 07.02.2023 16:52
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07.02.2023 16:52


В Дзержинском районном суде Волгограда рассмотрят уголовное дело организованной группы расхитителей металла с мотороремонтного завода.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, шесть человек, которые идут под суд, обвиняются в краже 95 тонн металлолома на сумму более 1 миллиона рублей, что является особо крупным размером.
По версии следствия, лом черных металлов фигуранты уголовного дела вынесли с территории бывшего мотороремонтного завода в Дзержинском районе. Свою вину они не признают.
Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по г.Волгограду. За содеянное членам ОПГ грозит до 10 лет лишения свободы.

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