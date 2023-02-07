В Волгограде за воровство металла с завода осудят членов ОПГ





В Дзержинском районном суде Волгограда рассмотрят уголовное дело организованной группы расхитителей металла с мотороремонтного завода.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, шесть человек, которые идут под суд, обвиняются в краже 95 тонн металлолома на сумму более 1 миллиона рублей, что является особо крупным размером.

По версии следствия, лом черных металлов фигуранты уголовного дела вынесли с территории бывшего мотороремонтного завода в Дзержинском районе. Свою вину они не признают.

Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по г.Волгограду. За содеянное членам ОПГ грозит до 10 лет лишения свободы.



