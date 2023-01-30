Общество 30.01.2023 15:06
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30.01.2023 15:06
Сегодня, 30 января, на здании Камышинского индустриально-педагогического колледжа имени Героя Советского Союза Алексея Маресьева в Волгоградской области торжественно открыли мемориальную доску в честь погибшего на Украине десантника Саргиса Мартиросяна. Он учился в этом колледже.
- Собравшиеся почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к памятной доске, - сообщили в администрации Камышина.
О гибели Саргиса Мартиросяна стало известно 28 сентября 2022 года. Указом президента РФ за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, младший сержант Саргис Мартиросян был награжден орденом Мужества посмертно.
- Саргис всю жизнь мечтал быть десантником и служить Родине, - рассказала на памятной церемонии его сестра Анаит Демина. - Саргис, дорогой, мы всегда будем помнить о тебе и о погибших камышанинах, военнослужащих российской армии. Мы будем помнить о тех, кто ценой своей жизни дарит нам счастье жить.
По ее словам Саргис служил в ВДВ 15 лет. Он участвовал в специальной военной операции с самых первых ее дней.
- Для всех нас он Герой, Герой своей Родины, - сказала его сестра.
Фото: администрация Камышина / t.me
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