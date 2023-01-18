







Сегодня, 18 января, на набережной Волгограда в районе 9-го причала снова установили огромную купель для крещенских купаний, как это делали раньше.

- Купель, установленная на набережной 62й Армии, плавучая, с дном и двумя лестницами (для входа и выхода), доставляется и устанавливается при помощи спецтехники, - сообщил журналистам начальник ГКУ «Служба спасения Волгограда» Виктор Колесников. - Сотрудники муниципальной службы спасения уже более15 лет устанавливают купель в районе 9 причала на Центральной набережной города Волгограда.













Однако, напомним, в 2021 и 2022 годах эту купель не устанавливали по причине ремонтных работ, которые проводили у 9-го причала. В эти годы церемония освящения воды в Волге проходила также на набережной, но у памятника пожарно-спасательному катеру «Гаситель».

На центральной набережной в нескольких метрах от купели сегодня также поставили палатки для мужчин и женщин, где можно не только переодеться, но и согреться чаем.













Православные верующие отмечают один из 12-ти главных христианских праздников – Крещение Господне. В ночь на 19 января митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор возглавил ночное торжественное богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе. Ночная праздничная литургия начнется в соборе в 00:00. По ее окончании митрополит совершит чин великого освящения воды.

В этом году для размещения купелей на территории Волгоградской области подготовлено более 60 мест, из них 8 - в Волгограде. За безопасностью в оборудованных местах для крещенских купаний будут следить сотрудники ГИМС МЧС России, муниципальной службы спасения, полиции, медики, представители районных администраций. Всего будет задействовано более 900 человек личного состава и 250 единиц техники. От МЧС России 130 человек и 39 единиц техники.

Дежурство специальных служб в местах проведения обряда омовения будет организовано вплоть до вечера 19 января.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области



