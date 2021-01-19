В Волгограде митрополит Феодор освятил Волгу











Сегодня в праздник Крещения Господня митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор освятил Волгу. Как сообщает ИА "Высота 102", впервые за многие годы церемония состоялась на Центральной набережной Волгограда у памятника пожарно-спасательному катеру "Гаситель". Ранее главную городскую купель устанавливали у причала №9, где и проходила церемония торжественного освящения воды. Смена места для крещенского обряда произошла по причине ремонтных работ, которые идут в районе 9-го причала.









Сегодня в сослужении духовенства Волгоградской епархии Феодор отслужил водосвятный молебен Великим чином. Для этого у берега вырубили прорубь в виде креста, но после окончания молебна купаться в ней не стали.

Напомним, что в этом году в Волгограде подготовили шесть официальных мест для крещенских купаний. Центральная набережная в этот список не входит.





Крещение Господне или Богоявление - один из главных христианских праздников, которым заканчиваются Рождественские святки. Праздник установлен в память об евангельском событии, когда Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. В Библии говорится, что в момент крещения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя и одновременно голос с небес провозгласил о том, что Иисус - Сын Божий. Еще этот праздник называют Богоявлением - в этот день Господь впервые явился полностью, как Отец, Сын и Святой Дух или Святая Единосущная Троица, в которую и верят христиане.



