Под Волгоградом пассажиров сломавшегося автобуса спасли от мороза





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров высоко оценил работу региональных оперативных служб, сотрудники которых помогли попавшим в беду пассажирам автобуса «Элиста-Москва».

Происшествие с автобусом, по словам главы региона, произошло 8 января на московской трассе. В сильный мороз рано утром автобус, который перевозил 50 человек, сломался. В салоне находилось 9 детей.

- Четкие, организованные, слаженные действия всех профильных служб, спасателей, дорожников, полиции, администраций Новониколаевского и Урюпинского районов позволили отправить пассажиров переждать непогоду в отапливаемом помещении в Новониколаевске. А уже в 13-30 отремонтированный автобус с пассажирами продолжил следование по маршруту в город Москву, - рассказал Андрей Бочаров в понедельник на оперативном совещании в администрации региона.

В связи с резким понижением температуры в Волгоградской области он поставил ряд задач перед оперативными, коммунальными службами и органами власти.



