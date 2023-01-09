Под Волгоградом пассажиров сломавшегося автобуса спасли от мороза

Происшествия 09.01.2023 11:35
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09.01.2023 11:35
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров высоко оценил работу региональных оперативных служб, сотрудники которых помогли попавшим в беду пассажирам автобуса «Элиста-Москва».
Происшествие с автобусом, по словам главы региона, произошло 8 января на московской трассе. В сильный мороз рано утром автобус, который перевозил 50 человек, сломался. В салоне находилось 9 детей.
- Четкие, организованные, слаженные действия всех профильных служб, спасателей, дорожников, полиции, администраций Новониколаевского и Урюпинского районов позволили отправить пассажиров переждать непогоду в отапливаемом помещении в Новониколаевске. А уже в 13-30 отремонтированный автобус с пассажирами продолжил следование по маршруту в город Москву, - рассказал Андрей Бочаров в понедельник на оперативном совещании в администрации региона.
В связи с резким понижением температуры в Волгоградской области он поставил ряд задач перед оперативными, коммунальными службами и органами власти.
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