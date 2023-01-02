В Камышинском районе Волгоградской области накануне примерно в 04.50 легковушка на федеральной трассе Р-228 протаранила ограждение. Сообщается о погибшем.

— По предварительным данным, 21-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2112 в состоянии алкогольного опьянения, на 511 километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград, не выбрал безопасную скорость движения, потерял управление, в результате чего наехал на барьерное ограждение, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В полицейском ведомстве уточнили, что водитель легковушки в результате аварии получил многочисленные травмы и переломы. Мужчину доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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