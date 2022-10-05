Общество

Волгоградец идет под суд за уклонение от военной службы

Общество 05.10.2022 12:13
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05.10.2022 12:13


Жителя Волгограда будут судить за уклонение от военной службы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Дзержинского районного суда, решением призывной комиссии Станислав К. был признан годным к военной службе, ему присвоена категория годности А3. 

Молодому человеку лично под роспись сотрудником военного комиссариата была вручена повестка об отправке в воинскую часть для прохождения воинской службы по призыву, с назначенной датой и временем  явки 23 мая 2022 года. Однако волгоградец на сборный пункт так и не явился. 

Максимальное наказание по ч.1 ст. 328 УК РФ, по которой будут судить волгоградца, предусматривает 2 года лишения свободы. 

Между тем, напомним, недавно в УК РФ были внесены изменения, которые ужесточили наказание за уклонение от призыва и воинской службы - до 10 лет лишения свободы. 

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