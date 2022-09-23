Мессенджеры и группы в социальных сетях захлестнула новая волна фишинговых сообщений. На этот раз кибермошенники отреагировали на повестку о частичной мобилизации. Эксперты Роскачества рассказали, кто попадается сегодня в ловушки аферистов и как не стать жертвой обмана с использованием темы мобилизации.

Жертвами преступников становятся сегодня те россияне, кто ищет способы избежать мобилизации или, попросту, откосить от нее.

– Злоумышленникам сегодня не нужно ничего специально искать: количество запросов со словом «отсрочка» в Google достигло отметки в 100 баллов (наивысший уровень популярности), по данным от Google Trends, – сообщают в Роскачестве. – Мошенники манипулируют эмоциями граждан и провоцируют желание приобрести «спасительные» документы. В итоге, на фоне стресса, пользователь оплачивает себе, например, «исключение из списков мобилизованных» или военный билет с категорией «Д», а по факту — платит деньги, ничего не получая взамен.





Объявления об оформлении отсрочек от армии и мобилизации, выдаче фейковых медсправок или оказании помощи в срочной релокации в Telegram-каналах растут как грибы.

– Кроме того, потенциальным призывникам идут звонки, письма или сообщения в мессенджерах с предложением помощи. Предлагают установить новые – вредоносные – приложения, в которых можно посмотреть, в списке ли человек или его близкие, обещают любую помощь с выездом из страны, – добавляют эксперты.

В Центре цифровой экспертизы Роскачества рекомендуют:

не приобретайте в интернете какие-либо справки и документы.

никому в интернете не передавайте свои персональные и платежные данные (в том числе данные от портала Госуслуг, данные карт, сканы документов).

не поддавайтесь панике – думайте перед тем, как перейти по подозрительной ссылке или скачать предлагаемые файлы. Помните, что в интернете огромное количество мошенников наживаются на информационной неосведомленности граждан и панике.

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– напоминает юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. –