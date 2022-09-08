На станции «Пионерская» волгоградцам откроются окна в прошлое

Необычный сюрприз по случаю празднования Дня города подготовили для жителей Волгограда в этом году на муниципальном предприятии «Метроэлектротранс». На станции «Пионерская» пассажиры уже сегодня смогли заглянуть в прошлое в рамках проекта «Окно в историю».

– Сегодня, 8 сентября, начались работы по нанесению на витражи станции светопропускающей пленки с видами Царицына, Сталинграда и Волгограда, – сообщили ИА «Высота 102» в мэрии. – Всего специалистам предстоит нанести по пять фотографий на каждой из сторон посадочной платформы. Площадь размещаемых фотографий составит более трех метров. После окончания работ пассажиры увидят исторические фото различных моделей трамваев, когда-либо курсировавших по улицам города.

Находясь на платформе горожане смогут представить, как выглядели пойма реки Царицы и Астраханский мост в прошлом, и по каким улицам ходил царицынский-сталинградский трамвай.