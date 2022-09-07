Общество

Аэропорт Волгограда после эвакуации вернулся к обычной работе

Общество 07.09.2022 19:17
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07.09.2022 19:17


В Волгограде по итогам проверки оперативными службами угрозы, поступившие сегодня, 7 сентября, в адрес администрации Международного аэропорта, не подтвердились. Уже около часа работа воздушной гавани осуществляется в штатном режиме. 

– В 18.25 завершены проверочные мероприятия, продолжаем работу в штатном режиме, – доложила официальный представитель аэропорта Анастасия Голодова. 

Из-за угроз посетители и персонал воздушной гавани провели на улице около двух часов. Напомним, что эвакуация была объявлена в 16.30 по московскому времени.  

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