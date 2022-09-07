Аэропорт Волгограда после эвакуации вернулся к обычной работе

В Волгограде по итогам проверки оперативными службами угрозы, поступившие сегодня, 7 сентября, в адрес администрации Международного аэропорта, не подтвердились. Уже около часа работа воздушной гавани осуществляется в штатном режиме.

– В 18.25 завершены проверочные мероприятия, продолжаем работу в штатном режиме, – доложила официальный представитель аэропорта Анастасия Голодова.

Из-за угроз посетители и персонал воздушной гавани провели на улице около двух часов. Напомним, что эвакуация была объявлена в 16.30 по московскому времени.