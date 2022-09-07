В Центральном районе Волгограда коммунальные службы приступили к ремонту тротуара, где в минувшие выходные травму головы при падении получила туристка из Московской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, никакой связи между происшествием и начатым ремонтом, тем временем, нет.





Напомним, что происшествие случилось в центре Волгограда, недалеко от Центрального рынка, в конце августа. По сведениям пресс-службы ВолгГМУ, 64-летняя жительница столицы приехала в город-герой в рамках туристической поездки.

– Тур стартовал из Волгограда 24 августа. В этот день гостья города посетила музей «Память», после чего, направляясь в сторону остановки общественного транспорта, упала и получила травму головы, – сообщали ранее в медвузе. – Свидетелями несчастного случая стали студенты-медики, которые помогли женщине остановить кровотечение, вызвали бригаду скорой помощи и передали пострадавшую в надежные руки старших коллег.





К счастью, госпитализации туристке не потребовалось, женщина продолжила путешествие, но тем не менее происшествие благодаря СМИ стало достоянием общественности. Сегодня, 7 сентября, сообщает «Высота 102», на тротуаре, где упала женщина, горожане заметили рабочих.





Редакция информагентства обратилась за комментарием в администрацию Волгограда. Там утверждают, что ремонт тротуара и без ЧП был запланирован заблаговременно.

– Это плановый ремонт, – сообщили в мэрии. – Работы по восстановлению тротуаров ведутся в настоящее время не только на данной улице, но и в границах от театра музыкальной комедии до улицы Комсомольской, где уже уложено щебеночное основание. Также ведется ремонтируется тротуар по проспекту Ленина между педагогическим и политехническим вузами.

В мэрии добавляют, что уложиться с ремонтом рабочие должны до празднования Дня города, которое стартует в Волгограде 9 сентября. То есть на все про все у сотрудников коммунальных служб всего три дня.

