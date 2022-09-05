Студенты ВолгГМУ спасли в центре Волгограда туристку из Москвы

Студенты Волгоградского государственного медуниверситета оказали помощь туристке из Москвы, получившей травму в центре Волгограда.

– 64-летняя женщина приехала в Волгоград из столицы, чтобы отправится в путешествие на теплоходе «Сергей Кучкин». Тур стартовал из Волгограда 24 августа. В этот день гостья города посетила музей «Память», после чего, направляясь в сторону остановки общественного транспорта, упала и получила травму головы, – сообщили в пресс-службе ВолгГМУ. – Свидетелями несчастного случая стали студенты-медики Али Фарес, Фадл Сафа и Ал Ассаад Фуад. Они помогли женщине остановить кровотечение, вызвали бригаду скорой помощи, после чего передали женщину в надежные руки старших коллег.

Пенсионерке была оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась.

– Али Фарес и Ал Ассаад Фуад являются студентами стоматологического факультета, Фадл Сафа учится на 1 курсе лечебного факультета, – уточняют в вузе. – Все трое имеют отличную учебную успеваемость и высокую социальную активность.

Благодарность будущим врачам за благородный поступок и преданность выбранной профессии уже выразила администрация вуза и комитет по развитию туризма Волгоградской области.