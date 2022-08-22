Убежавшего от волка марафонца потребовали наградить волгоградские зрители ULTRA 100

Общество 22.08.2022 09:49
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22.08.2022 09:49
Болельщиков и зрителей ультрамарафона, который накануне финишировал в Волжском, так впечатлила история с убежавшим от волка спортсменом, что в мессенджерах организаторов фестиваля они потребовали обязательно наградить этого атлета.
Напомним, как сообщало ИА "Высота 102", одному из марафонцев пришлось сойти с дистанции в связи с чрезвычайным обстоятельством - за ним погнался степной волк. Организаторы рассказали, что это произошло в ночь с 20 на 21 августа, когда спортсмен из Нижнего Новгорода Андрей Василенко пробегал ночью по сложному участку 220-километровой дистанции. Атлет сообщил об этом организаторам и его экстренно забрали с трассы.
Андрей Василенко – опытный бегун и такое, по его словам, с ним произошло впервые. Любопытно, что у мужчины установлен кардиостимулятор.
Остальных спортсменов опросили, но больше никто из них, к счастью, с волком не встретился. Машины автосопровождения исследовали трассу, но тоже не нашли хищника.
К сожалению, сошедшего с дистанции атлета сняли с соревнований, несмотря на уважительную причину. Соответственно, он не участвовал в церемонии награждения. Это показалось несправедливым зрителям и болельщикам мероприятия.
Напомним, в парке «Волжский» накануне вечером завершился марафон ULTRA 100 и фестиваль электронной музыки. В мероприятиях приняли участие около 3 тысяч спортсменов и 10 тысяч зрителей.
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