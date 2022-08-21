



















В фестивале приняли участие спортсмены из 39 регионов России и 4 стран – Азербайджана, Казахстана, Белоруссии и Эквадора. Всего было зарегистрировано около 3 тысяч участников, а гостей было раза в три больше. Пока атлеты бежали, пришедших в парк «Волжский» зрителей организаторы развлекали, как могли.













Но главными героями фестиваля, конечно, стали марафонцы. Преодолеть 220 километров от озера Эльтон и добежать до Волжского – это испытание не для каждого. Спортсмены вышли на старт на Эльтоне накануне рано утром. А прибежали в Волжский только сегодня к вечеру.













Смотреть без слез и восторга на этих супергероев было невозможно. Парни и девушки бежали с короткими передышками, во время которых уплетали арбузы и обливались водой. Не повезло только одному – за спортсменом в палласовских песках увязался волк, но догнать, к счастью, марафонца не смог, хотя ему и пришлось сойти с дистанции.













А в остальном все закончилось хорошо. Победители получили заслуженные награды и призы, а гости фестиваля - море впечатлений и эмоций.



























Фото ULTRA100 VK.



Под Волгоградом финишировал фестиваль «ULTRA100». За два дня соревнований атлеты преодолели несколько дистанций, самая протяженная из которых составляла 220 километров, а гости мероприятия оторвались на электронной дискотеке и приняли участие в различных конкурсах и соревнованиях – от гвоздестояния до катания на лошадях и стрельбы из лука.Волжане и гости города увидели шоу гигантских воздушных змеев, научились танцевать бачату и зумбу, искупались в пене и поглазели на гонки ревущих квадроциклов.