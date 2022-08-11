Бензин в Волгоградской области подорожал за неделю на 8 копеек

Экономика 11.08.2022 08:32
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11.08.2022 08:32
В Волгоградской области вновь начал дорожать бензин. Соответствующие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Росстат.
Так, средняя цена бензина выросла в регионе за неделю на 8 копеек – до 51,09 рубля за литр. На столько же подорожал бензин АИ-92 – до 47,80 рубля.
Стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 7 копеек – до 53,02 рубля.
На 10 копеек подорожал бензин марки АИ-98 – теперь его продают на заправках по 57,99 рублей за литр. От психологической отметки в 58 рублей цену на этот вид топлива отделяет всего копейка.
Стоимость солярки в регионе осталась прежней – 52,75 рубля.
Среди регионов ЮФО самый дешевый бензин на прошлой неделе был в Калмыкии – 49,03 рубля за литр, а самый дорогой в Севастополе – 55,32 рубля.
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