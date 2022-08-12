В Камышине женщина разбилась, покидая квартиру по связанным простыням

В Камышине Волгоградской области женщина сорвалась с высоты второго этажа. Как сообщает ИА «Высота 102», 37-летняя местная жительница спешила попасть в магазин и получила множественные травмы.

— Женщину 11 августа в 22.50 госпитализировали в горбольницу Камышина после падения с высоты второго этажа, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Камышанка спешила попасть в магазин до 23.00, но дверь квартиры, где она находилась, закрыл снаружи ушедший на работу родственник. Женщина не растерялась и решила спуститься вниз по связанным простыням. Первый же узел развязался, и она упала вниз.

По информации от экстренных служб, врачи предварительно диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы лица и закрытый перелом правого бедра.

— Женщина проходит лечение в травматологическом отделении центральной городской больницы Камышина, — прокомментировали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Состояние пациентки врачи оценивают как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному.

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