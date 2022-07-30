Экономика

За перемещениями волгоградцев проследят с помощью сотовой связи

Экономика 30.07.2022 20:03
0
30.07.2022 20:03



Около 17,5 миллионов рублей планируется потратить на подготовку отчета о целесообразности реализации инвестпроекта по развитию наземного электрического транспорта в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком исследования выступило МУП «Метроэлектротранс».

Предприятие заказало аналитический отчет  в рамках финансирования инвестиционного проекта государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ».

Как указывается в техзадании, исполнитель должен будет рассчитать показатели о подвижности населения при передвижениях по территории Волгограда на основании обработки геоаналитических данных о перемещении абонентов сотовой связи. От него также требуется построение  модели спроса и распределения пассажиропотоков между индивидуальным автомобильным  и общественным транспортом.

В документах содержится требование моделирования параметров сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок Волгограда  с целью определения рациональных объёмов транспортной работы, видов, классов и количества используемых транспортных средств.

Исполнитель также должен будет определить оптимальное количество рейсов в разные периоды суток по муниципальным маршрутам и количество транспортных средств и подготовить предложения по изменению параметров муниципальных маршрутов электротранспорта и маршрутов автобусов с использованием математической модели транспортной системы Волгограда.  

Заказчик намерен получить не только эти данные, но и анализ степени дублирования городских маршрутов, а также перечень мероприятий по строительству и ремонту объектов транспортной инфраструктуры и прогнозирование доходов от оплаты проезда.

В случае, если полученные в ходе исследования данные подтвердят необходимость развития общественного транспорта в городе-герое, Волгоград может получить федеральное финансирование на данный проект.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
29.07.2022 14:32
Экономика 29.07.2022 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.07.2022 12:42
Экономика 29.07.2022 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.07.2022 10:42
Экономика 29.07.2022 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.07.2022 10:35
Экономика 29.07.2022 10:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.07.2022 09:58
Экономика 29.07.2022 09:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.07.2022 09:52
Экономика 29.07.2022 09:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.07.2022 08:25
Экономика 29.07.2022 08:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.07.2022 20:55
Экономика 28.07.2022 20:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.07.2022 19:58
Экономика 28.07.2022 19:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.07.2022 18:52
Экономика 28.07.2022 18:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.07.2022 10:24
Экономика 28.07.2022 10:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.07.2022 10:19
Экономика 28.07.2022 10:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.07.2022 09:47
Экономика 28.07.2022 09:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.07.2022 09:41
Экономика 28.07.2022 09:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.07.2022 08:31
Экономика 28.07.2022 08:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:27
Уровень коллективного иммунитета волгоградцев к COVID-19 упал до 7,5%Смотреть фотографии
21:00
В Волгоградской области за год потеряли 300 врачейСмотреть фотографии
20:03
За перемещениями волгоградцев проследят с помощью сотовой связиСмотреть фотографии
19:37
"С возвращением, дядя Федор!": волгоградский «Ротор» со счетом 2:0 в гостях обыграл «Спартак-Нальчик»Смотреть фотографии
18:38
Повторный аукцион на спасение танка Т-34 объявили в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде на месте болота построят многоэтажкуСмотреть фотографии
17:07
9-летний мальчик отравился грибами под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:23
Грозы и град напророчили в МЧС в Волгоградской области 30 июляСмотреть фотографии
16:04
«Объезжайте через ГЭС»: под Волгоградом образовалась огромная пробкаСмотреть фотографии
15:43
Сотрудники ФСБ поздравили с 95-летием участника Великой отечественной войныСмотреть фотографии
15:28
Под Волгоградом двое мужчин обгорели при ремонте автомобиляСмотреть фотографии
15:03
"Зла не держим": пленники колеса обозрения в Волгограде получили бонусыСмотреть фотографии
14:17
Пять человек пострадали в аварии с автобусом "Волжский-Волгоград"Смотреть фотографии
13:58
Москвичей, пострадавших в ДТП, эвакуируют в ВолгоградСмотреть фотографии
13:33
Мини-танки, серебряная вода и вяленые сливы: на «Волгоград Арену» привезли еду и сувениры из районов Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:07
Под Волгоградом рабочий впал в кому после чистки колодцаСмотреть фотографии
11:55
В Урюпинске спасатели освободили застрявший пальчик малышкиСмотреть фотографии
11:16
В волгоградском онкодиспансере ускорят проведение генетических исследованийСмотреть фотографии
10:18
«Недолго музыка играла»: в Волжском вандалы повредили уличное пианиноСмотреть фотографии
09:14
«Ленятся и не понимают»: в Волгограде прикинувшихся инвалидами автохамов отправили на штрафстоянкиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:35
Пожарный поезд тушил горящую степь в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:12
В Волгограде распустились низкорослые «куртизанки»Смотреть фотографии
07:28
В Волгограде не нашли проектировщика ремонта путепровода на МенделееваСмотреть фотографии
22:13
«Ничего не могу сделать»: раскрыта тайна избушки за 200 млн рублей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:01
Уличные циркачи и немного Чикаго: развлекательная программа в Волгограде на выходныеСмотреть фотографии
20:19
В ЦПКиО Волгограда после ЧП снова заработало колесо обозренияСмотреть фотографии
19:42
Скандальный процесс: дело о смертельном ДТП в Волгограде переросло в противостояние адвокатовСмотреть фотографии
19:41
Массовое отравление узбекских рабочих произошло в полях под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:22
В Волгоградской области в ближайшие часы снова ждут плохую погодуСмотреть фотографии
18:08
Во Фролово Волгоградской области в сгоревшем доме нашли тело хозяинаСмотреть фотографииCмотреть видео
 