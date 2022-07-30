За перемещениями волгоградцев проследят с помощью сотовой связи

Экономика 30.07.2022 20:03
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30.07.2022 20:03
Около 17,5 миллионов рублей планируется потратить на подготовку отчета о целесообразности реализации инвестпроекта по развитию наземного электрического транспорта в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком исследования выступило МУП «Метроэлектротранс».
Предприятие заказало аналитический отчет в рамках финансирования инвестиционного проекта государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ».
Как указывается в техзадании, исполнитель должен будет рассчитать показатели о подвижности населения при передвижениях по территории Волгограда на основании обработки геоаналитических данных о перемещении абонентов сотовой связи. От него также требуется построение модели спроса и распределения пассажиропотоков между индивидуальным автомобильным и общественным транспортом.
В документах содержится требование моделирования параметров сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок Волгограда с целью определения рациональных объёмов транспортной работы, видов, классов и количества используемых транспортных средств.
Исполнитель также должен будет определить оптимальное количество рейсов в разные периоды суток по муниципальным маршрутам и количество транспортных средств и подготовить предложения по изменению параметров муниципальных маршрутов электротранспорта и маршрутов автобусов с использованием математической модели транспортной системы Волгограда.
Заказчик намерен получить не только эти данные, но и анализ степени дублирования городских маршрутов, а также перечень мероприятий по строительству и ремонту объектов транспортной инфраструктуры и прогнозирование доходов от оплаты проезда.
В случае, если полученные в ходе исследования данные подтвердят необходимость развития общественного транспорта в городе-герое, Волгоград может получить федеральное финансирование на данный проект.
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