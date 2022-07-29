Происшествия

Во Фролово Волгоградской области в сгоревшем доме нашли тело хозяина

Происшествия 29.07.2022 18:08
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29.07.2022 18:08




Сегодня, 29 июля во Фролово Волгоградской области погиб 69-летний хозяин частного дома, в котором вспыхнул пожар. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, трагедия произошла около 13.30. Огонь тушили три пожарных расчета. Пострадала и вторая половина дома.

В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что причина пожара устанавливается.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности - не курить в постели, не оставлять электрические приборы без присмотра и не включать одновременно несколько электроприборов большой мощности.


Видео vk.com/officialfrolovo

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