Во Фролово Волгоградской области в сгоревшем доме нашли тело хозяина





Сегодня, 29 июля во Фролово Волгоградской области погиб 69-летний хозяин частного дома, в котором вспыхнул пожар. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, трагедия произошла около 13.30. Огонь тушили три пожарных расчета. Пострадала и вторая половина дома.



В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что причина пожара устанавливается.



В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности - не курить в постели, не оставлять электрические приборы без присмотра и не включать одновременно несколько электроприборов большой мощности.

