В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде 2 июля готовят к открытию один из крупнейших в России детских бассейнов. Как сообщает ИА «Высота 102» сегодня, 26 июня, сейчас на прилегающей территории укладывают рулонный газон на площади 2000 квадратных метров.





— На газоне можно будет сидеть. Специально взяли 70 подушек-груш и столько же пледов для пикников. Все это бесплатно раздадут посетителям, — рассказал информагентству гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин.





По словам Еркина, для детей особенно полезной будет морская галька на дне водоема. Для благоустройства территории рабочие использовали гальку пяти видов общим объемом 160 тонн.





Площадь детского бассейна составляет 2500 «квадратов». Глубина чаши — 60 сантиметров при объеме в 1500 кубометров.

— Точные цены анонсируем за пару дней до открытия. Примерно 300 рублей будет стоить детский билет на два часа и 150 рублей возьмут со взрослого. Время работы бассейна с 09.00 и до 22.00, — добавил Андрей Еркин.

Вечером в бассейн будут запускать зорбы — шары из полиуретана или поливинилхлорида, состоящие из двух сфер, пространство между которыми заполнено воздухом. Желающие смогут в них «побегать» по воде.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / ООО «Парк»

Читайте также:

Успеть к июлю: в ЦПКиО наполняют водой крупнейший в России детский бассейн

В пруд ЦПКиО выпустили семь умеющих фыркать и пищать черепах