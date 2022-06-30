Торговые представители РФ оценили потенциал ВОЛМА









Министерство промышленности и торговли РФ совместно с администрацией Волгоградской области организовало в Волгограде бизнес-сессию "Новые реалии. Переориентация рынков: экспорт, импорт и логистика". Его участниками стали ведущие региональные производственные компании и торговые представители РФ в иностранных государствах: Сербии, Турции, Азербайджана, Беларуси, Марокко, Кубы и ряда других.

В рамках форума представители компании ВОЛМА, российского производителя №1 на рынке строительно-отделочных материалов, провели переговоры о перспективах развития экспортно-импортных взаимоотношений с дружественным странами. Среди основных вопросов повестки дня - поиск возможных форматов взаимодействия, логистические решения, расширение имеющихся проектов и запуск новых.













На сегодняшний день ВОЛМА активно взаимодействует в экспортно-импортной сфере как с традиционными партнерами из ближнего зарубежья: Беларусью, Казахстаном, Арменией, Азербайджаном, так и с такими государствами как Китай, Иран, Турция и Монголия. В 2020-м году компания была включена Минпромторгом в Перечень системообразующих организаций российской экономики. Не случайно, что именно волгоградский завод ВОЛМА был выделен торговыми представителями РФ как одно из предприятий, которое они посетили с визитом.













- Мы активно включилась в новые инициативы, которые предлагает Минпромторг для развития взаимодействия со странами, с которыми у РФ налажены прочные партнерские отношения, — рассказал генеральный директор УК "ВОЛМА" Владимир Овчинцев. — В первую очередь мы получаем наработку новых связей с российскими представителями в иностранных государствах, коллеги по каждому из направлений довели до них информацию о наших возможностях и потребностях, передали презентационные материалы, познакомили с производственными процессами, обсудили возможные точки взаимодействия. Более детальной их проработкой будем совместно заниматься в ближайшее время. Нам интересны как рынки этих государств для реализации продукции ТМ "ВОЛМА", так и их производственные и экспортные возможности в части поставок в РФ оборудования, комплектующих и сырья.

Во время экскурсии по производству завода "ВОЛМА-Волгоград" гости познакомились с процессами переработки гипсового камня, получения гипсового вяжущего и производства гипсокартона, сухих строительных смесей и пазогребневых плит.



