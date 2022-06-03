В Волжском мужчина разбился при падении с 12 этажа высотки

В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 3 июня, под окнами высотки, расположенной на улице Дружбы, был обнаружен труп мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», предварительная причина смерти – падение с высоты.

– Вызов поступил сегодня около 14.00 по адресу улица Дружбы, дом 79, – сообщили информагентству в экстренных службах. – Мужчина, личность которого устанавливается, получил при падении с высоты несовместимые с жизнью травмы. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть волжанина.

По словам жителей Волжского, мужчина упал с высоты 12 этажа.

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