На аэродроме под Волгоградом назвали лучших пилотов авиагонок









Всероссийские соревнования по авиационным гонкам на кубок Великой Победы прошли сегодня, 8 мая, на аэродроме центра «Патриот» в Средней Ахтубе, где расположен авиаклуб им. Числова (бывший «Юный ястреб»).













Участие в авиагонках приняли 20 спортсменов из 7 регионов страны — пилоты проекта «Русские авиационные гонки». Экспертами стали судьи всероссийской категории и международной категории Federation Aeronautique Internationale, FAI.













- В поршневом классе победителем стал Сергей Гуров (Московская область). Второе место занял пилот Владимир Ильинский (Тульская область). Тройку сильнейших замкнул Александр Васильев (Московская область). В реактивном классе соревнования выиграл Владимир Москаленко (Краснодарский край), Серебряную награду завоевал пилот Антон Варёха (Московская область). Бронзу —Владимир Роднищев (Краснодарский край), - сообщили в обладминистрации.













В соревнованиях участвовали спортсмены из Санкт-Петербурга, Московской, Калужской, Тульской, Воронежской областей, Краснодарского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

Пилоты показывали свое мастерство в прохождении воздушной трассы, обозначенной надувными пилонами, на сверхмалой высоте (20-25 м со скоростью 600 км/ ч). Протяженность трассы составила около 5 км — каждый из спортсменов преодолевал по два круга.













Состязания прошли на реактивных самолетах Л-29 и поршневых самолетах Як-55, СП-55М, Су-26М, Су-29. Все они зарегистрированы в Реестре гражданских воздушных судов и имеют сертификаты летной годности с разрешением полетов на сложный и высший пилотаж.

Как ранее сообщало информагентство, участники всероссийских соревнований 9 мая покажут свое мастерство на набережной Волгограда. В 15:00 над центральной набережной начнутся показательные выступления. Чествование пилотов состоится во время праздничного концерта, который начнется на набережной в 19:00.

Фото: администрация Волгоградской области