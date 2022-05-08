На аэродроме под Волгоградом назвали лучших пилотов авиагонок

Общество 08.05.2022 18:44
08.05.2022 18:44
Всероссийские соревнования по авиационным гонкам на кубок Великой Победы прошли сегодня, 8 мая, на аэродроме центра «Патриот» в Средней Ахтубе, где расположен авиаклуб им. Числова (бывший «Юный ястреб»).
Участие в авиагонках приняли 20 спортсменов из 7 регионов страны — пилоты проекта «Русские авиационные гонки». Экспертами стали судьи всероссийской категории и международной категории Federation Aeronautique Internationale, FAI.
- В поршневом классе победителем стал Сергей Гуров (Московская область). Второе место занял пилот Владимир Ильинский (Тульская область). Тройку сильнейших замкнул Александр Васильев (Московская область). В реактивном классе соревнования выиграл Владимир Москаленко (Краснодарский край), Серебряную награду завоевал пилот Антон Варёха (Московская область). Бронзу —Владимир Роднищев (Краснодарский край), - сообщили в обладминистрации.
В соревнованиях участвовали спортсмены из Санкт-Петербурга, Московской, Калужской, Тульской, Воронежской областей, Краснодарского края и Ханты-Мансийского автономного округа.
Пилоты показывали свое мастерство в прохождении воздушной трассы, обозначенной надувными пилонами, на сверхмалой высоте (20-25 м со скоростью 600 км/ ч). Протяженность трассы составила около 5 км — каждый из спортсменов преодолевал по два круга.
Состязания прошли на реактивных самолетах Л-29 и поршневых самолетах Як-55, СП-55М, Су-26М, Су-29. Все они зарегистрированы в Реестре гражданских воздушных судов и имеют сертификаты летной годности с разрешением полетов на сложный и высший пилотаж.
Как ранее сообщало информагентство, участники всероссийских соревнований 9 мая покажут свое мастерство на набережной Волгограда. В 15:00 над центральной набережной начнутся показательные выступления. Чествование пилотов состоится во время праздничного концерта, который начнется на набережной в 19:00.
Фото: администрация Волгоградской области
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