Под Волгоградом сотрудницу ПФР нашли мертвой в служебном кабинете

В Волгоградской области организована проверка по факту смерти сотрудницы Пенсионного фонда. По сведениям регионального СУ СК России, тело женщины было найдено в отделении, расположенном в городе Волжском.

Мертвой 48-летнюю жительницу города-спутника Волгограда обнаружили в разгар рабочего дня 4 мая.

– В служебном кабинете Пенсионного фонда по улице Молодежная в городе Волжский обнаружено тело женщины 1974 года рождения, – сообщили в следственном управлении информагентству «Высота 102». – Организована проверка.

Телесных повреждений и признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Известно, что скончалась волжанка в присутствии других сотрудников.

Сегодня, 5 мая, также стало известно об обнаружении на остановке в Краснооктябрьском районе Волгограда трупа 39-летнего мужчины. Как выяснилось при проверке по отпечаткам пальцев, умерший сбежал из колонии 1 мая.