Волгоградстат назвал место работы бюджетников с космическими зарплатами

Экономика 05.05.2022 06:07
05.05.2022 06:07
В Волжском работают самые обеспеченные бюджетники. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, проанализировавшего зарплаты бюджетников в разрезе муниципальных образований, категория ученых оказалась самой высокооплачиваемой в регионе. Так, работники научной сферы в Волжском ежемесячно зарабатывали в прошлом году 111 829 рублей, хотя в 2020 году их зарплата была еще больше – 142 тысячи рублей в месяц. Ученые из Волгограда зарабатывали в прошлом году гораздо меньше – 72 971 рубль.
В Камышинском районе Волгоградской области работают врачи с самой высокой зарплатой по сравнению с тем, что получают их коллеги в других муниципалитетах. Так, в 2021 году они зарабатывали в среднем 103 тысячи рублей в месяц. При этом самая маленькая зарплата оказалась у врачей Новоаннинского района – 60543 рубля.
В категории младшего медицинского персонала самые высокие заработки оказались в Урюпинском районе – 34105 рублей, а в Суровикинском самые маленькие – 30053 рубля. Средний медперсонал зарабатывал больше всего в Камышинском районе – 38475 рублей, а меньше всего зарплата у этой категории бюджетников в Кумылженском районе – 30689 рублейю
Педагоги дополнительного образования увереннее всего чувствуют себя в Старополтавском районе с зарплатами в 35895 рублей. Гораздо меньше получают представители этой категории бюджетников в Камышине – 29700 рублей. Самая высокая зарплата среди всех воспитателей Волгоградской области зафиксирована была в Николаевском районе – 32350 рублей. В Руднянском районе они зарабатывают всего 26166 рублей.
Больше всего получают преподаватели волгоградских вузов – 62685 рублей. В Волжском зарплата этой категории работников бюджетной сферы немного меньше – 61405 рублей.
Культуру больше ценят в Старополтавском районе – здесь сотрудники этой сферы получали в прошлом году 33649 рублей. А вот в Урюпинске – всего 29012 рублей.
Самые высокооплачиваемые соцработники проживают в Камышинском районе – 32857 рублей, а в Суровикинском эта категория бюджетников зарабатывала в прошлом году всего 29732 рубля.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о размере зарплат бюджетников в 2021 году в среднем по Волгоградской области.
Реклама
ПСБ поддержит социально-экономическое развитие Севастополя и создаст новые рабочие места05.05.2022 10:33
Экономика 05.05.2022 10:33
ВТБ первым в России запустил сбор чаевых через СБП05.05.2022 09:18
Экономика 05.05.2022 09:18
Банк Уралсиб снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 8,69%05.05.2022 09:13
Экономика 05.05.2022 09:13
«Открытие Авто»: средний чек по автокредиту вырос в I квартале 2022 года на треть05.05.2022 09:08
Экономика 05.05.2022 09:08
ВОЛМА отмечает рекордный спрос на стройматериалы05.05.2022 08:30
Экономика 05.05.2022 08:30
На каждого волгоградца в 2021 году построили 32 сантиметра жилья04.05.2022 20:02
Экономика 04.05.2022 20:02
ВТБ начал принимать заявки на IT-ипотеку04.05.2022 14:06
Экономика 04.05.2022 14:06
Банк «Открытие» присоединил РГС Банк04.05.2022 10:19
Экономика 04.05.2022 10:19
У жителей Волгоградской области похудели февральские зарплаты04.05.2022 08:09
Экономика 04.05.2022 08:09
В Волгоградской области не расширили список рыбоводных участков02.05.2022 16:34
Экономика 02.05.2022 16:34
В Волгоградской области посчитали уровень инфляции за три месяца02.05.2022 15:12
Экономика 02.05.2022 15:12
Сбер за сутки принял более одной тысячи заявок на льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний29.04.2022 15:34
Экономика 29.04.2022 15:34
Предприниматели-клиенты банка «Открытие» получат более 10 млн рублей компенсации за платежи в СБП29.04.2022 14:49
Экономика 29.04.2022 14:49
На место «СуперМАНа» в центре Волгограда не нашлось желающих29.04.2022 14:48
Экономика 29.04.2022 14:48
Больше 240 офисов ВТБ будут работать в майские праздники29.04.2022 13:24
Экономика 29.04.2022 13:24
Реклама