Волгоградстат назвал место работы бюджетников с космическими зарплатами





В Волжском работают самые обеспеченные бюджетники. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, проанализировавшего зарплаты бюджетников в разрезе муниципальных образований, категория ученых оказалась самой высокооплачиваемой в регионе. Так, работники научной сферы в Волжском ежемесячно зарабатывали в прошлом году 111 829 рублей, хотя в 2020 году их зарплата была еще больше – 142 тысячи рублей в месяц. Ученые из Волгограда зарабатывали в прошлом году гораздо меньше – 72 971 рубль. В Волжском работают самые обеспеченные бюджетники. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, проанализировавшего зарплаты бюджетников в разрезе муниципальных образований, категория ученых оказалась самой высокооплачиваемой в регионе. Так, работники научной сферы в Волжском ежемесячно зарабатывали в прошлом году 111 829 рублей, хотя в 2020 году их зарплата была еще больше – 142 тысячи рублей в месяц. Ученые из Волгограда зарабатывали в прошлом году гораздо меньше – 72 971 рубль.

В Камышинском районе Волгоградской области работают врачи с самой высокой зарплатой по сравнению с тем, что получают их коллеги в других муниципалитетах. Так, в 2021 году они зарабатывали в среднем 103 тысячи рублей в месяц. При этом самая маленькая зарплата оказалась у врачей Новоаннинского района – 60543 рубля. В Камышинском районе Волгоградской области работают врачи с самой высокой зарплатой по сравнению с тем, что получают их коллеги в других муниципалитетах. Так, в 2021 году они зарабатывали в среднем 103 тысячи рублей в месяц. При этом самая маленькая зарплата оказалась у врачей Новоаннинского района – 60543 рубля.

В категории младшего медицинского персонала самые высокие заработки оказались в Урюпинском районе – 34105 рублей, а в Суровикинском самые маленькие – 30053 рубля. Средний медперсонал зарабатывал больше всего в Камышинском районе – 38475 рублей, а меньше всего зарплата у этой категории бюджетников в Кумылженском районе – 30689 рублейю В категории младшего медицинского персонала самые высокие заработки оказались в Урюпинском районе – 34105 рублей, а в Суровикинском самые маленькие – 30053 рубля. Средний медперсонал зарабатывал больше всего в Камышинском районе – 38475 рублей, а меньше всего зарплата у этой категории бюджетников в Кумылженском районе – 30689 рублейю

Педагоги дополнительного образования увереннее всего чувствуют себя в Старополтавском районе с зарплатами в 35895 рублей. Гораздо меньше получают представители этой категории бюджетников в Камышине – 29700 рублей. Самая высокая зарплата среди всех воспитателей Волгоградской области зафиксирована была в Николаевском районе – 32350 рублей. В Руднянском районе они зарабатывают всего 26166 рублей. Педагоги дополнительного образования увереннее всего чувствуют себя в Старополтавском районе с зарплатами в 35895 рублей. Гораздо меньше получают представители этой категории бюджетников в Камышине – 29700 рублей. Самая высокая зарплата среди всех воспитателей Волгоградской области зафиксирована была в Николаевском районе – 32350 рублей. В Руднянском районе они зарабатывают всего 26166 рублей.

Больше всего получают преподаватели волгоградских вузов – 62685 рублей. В Волжском зарплата этой категории работников бюджетной сферы немного меньше – 61405 рублей. Больше всего получают преподаватели волгоградских вузов – 62685 рублей. В Волжском зарплата этой категории работников бюджетной сферы немного меньше – 61405 рублей.

Культуру больше ценят в Старополтавском районе – здесь сотрудники этой сферы получали в прошлом году 33649 рублей. А вот в Урюпинске – всего 29012 рублей. Культуру больше ценят в Старополтавском районе – здесь сотрудники этой сферы получали в прошлом году 33649 рублей. А вот в Урюпинске – всего 29012 рублей.

Самые высокооплачиваемые соцработники проживают в Камышинском районе – 32857 рублей, а в Суровикинском эта категория бюджетников зарабатывала в прошлом году всего 29732 рубля. Самые высокооплачиваемые соцработники проживают в Камышинском районе – 32857 рублей, а в Суровикинском эта категория бюджетников зарабатывала в прошлом году всего 29732 рубля.

Ранее, Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о размере зарплат бюджетников в 2021 году в среднем по Волгоградской области.



