Росстат опубликовал данные о зарплатах волгоградских бюджетников за 2021 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию ведомства, больше всех в прошлом году в регионе получали врачи и ученые. А самая маленькая зарплата фиксировалась у воспитателей детских садов. При этом у некоторых категорий бюджетников по сравнению с 2020 годом она чуть подросла, а у некоторых – снизилась.

Так, в 2021 году лидерами по зарплате стали ученые – они зарабатывали 71406 рублей, это на 400 рублей меньше, чем в 2020 году. Средняя зарплата врачей составляла 68293 рубля, тогда как в 2020 году она была больше – 71165 рублей. На третьем месте – преподаватели вузов (62609 рублей, в 2020 году было 61099 рублей).

Зарплаты остальных категорий бюджетников Волгоградской области меньше примерно в два раза. Так, воспитатели в 2021 году зарабатывали 29748 рублей (в 2020 году было 28412), учителя – 31704 рубля (в 2020 году – 30704), преподаватели учреждений дополнительного образования – 32317 рублей (в 2020 году 31042).

Немного подросла зарплата преподавателей учреждений начальной и средней профессиональной подготовки – 32636 рублей (было 31040), работников культуры – 32025 рублей (было 30460 рублей). В то же время снизилась зарплата других представителей бюджетной сферы. Так, соцработники в 2021 году в среднем получали 29995 рублей (было 30349 рублей), средний медперсонал – 34279 рублей (было 36605 рублей), младший медперсонал – 32950 (было 36539 рублей), преподаватели, работающие с детьми-сиротами – 32290 рублей (было 33680).

Между тем, в ЮФО самые высокие зарплаты у бюджетников фиксировались в Севастополе. А самые низкие – в Калмыкии и в Адыгее.