ВОЛМА отмечает рекордный спрос на стройматериалы





В преддверие главного праздника страны, лидирующий российский производитель сухих строительных смесей, гипсокартона и пазогребневых плит подводит итоги I-го квартала и фиксирует оживление строительной отрасли.

Стройка всегда считалась «лакмусовой бумажкой», показателем состояния экономики. Российский потребитель в 2022-м году все больше уделяет внимание товарам надежных и известных отечественных брендов. Это в полной мере касается и спроса на стройматериалы. Компания ВОЛМА на фоне изменчивой внешней среды выделяет весну 2022-го года как достаточно продуктивный и динамичный период. Предприятие отмечает увеличение спроса на свои гипсовые и цементные сухие строительные смеси, гипсокартон и пазогребневые плиты,а также фиксирует производственные рекорды на заводах и рост отгрузок.





— Для нас очень ценно доверие, которое российский потребитель оказывает нашей продукции, — подчеркивает генеральный директор "ВОЛМА" Владимир Овчинцев. — Мы получили хорошие результаты в I-м квартале, благодаря добросовестной работе наших сотрудников, что в полной мере позволило обеспечить спрос рынка. И конечно, благодаря внимательному отношению к производству.





В 2021-м году ВОЛМА инвестировала в развитие производства более 500 миллионов рублей. В 2022-м вложения прошлого года планируется удвоить. Одним из самых масштабных проектов стала установка на заводе ВОЛМА-Воскресенск новой гипсоварочной печи- самой крупной в Европе.Печь не имеет аналогов по уровню производительности в России.





По итогам прошлого года рост товарооборота ВОЛМА составил более20% и эта тенденция продолжается. Отгрузки продукции ВОЛМА за 2021-й год достигли 2-х миллионов тонн и этот результат будет увеличен в 2022-м. Сложности с поставками в страны Евросоюза, вызванные санкционной политикой ряда государств, ВОЛМА компенсирует усилением работы на рынках стран ближнего СНГ и Азии, но основным приоритетом для производителя остается именно российский потребитель.

- Говоря о достижениях предыдущих 2-3 лет нельзя не упомянуть ту поддержку, которую мы получаем со стороны государства, — отмечает Владимир Овчинцев. —В 2020-м году Компания прошла отбор по отраслевым критериям и была включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Но мы так же считаем, что участники рынка должны искать форматы взаимной поддержки и собственными усилиями.ВОЛМАкрайне дорожит отношениями со своимиклиентами.Поэтому в марте 2022-го года взяли на себя обязательство зафиксировать цены на свою продукцию для строительных организаций как минимум на период сезона. Так мы решили поддержать строительный сектор, вложившись в его стабильность собственными ресурсами.

ВОЛМА постоянно занимается развитием и обучением собственных сотрудников, наращивая их компетенции. Кроме того, Компания разработала программу взаимодействия с профильными ВУЗами и ССУЗами с тем, чтобы не только делиться прикладным опытом со студентами, но и привлекать наиболее целеустремленных ребят на постоянную работу, формируя молодой потенциал развития.

- Мы всегда думаем о лучшем будущем, — отмечает руководитель компании Владимир Овчинцев. - Оно зависит от качества принимаемых сегодня решений, что в свою очередь зависит от настроя, работоспособности, устремлений, уверенности в собственных силах, в поддержке своей страны. Вскоре мы будем праздновать 77-ю Годовщину нашей Великой Победы. Победы нашей страны, которая вернула миру надежду и свободу жить так, как велят их традиции и совесть. В преддверии Дня Победы хочу поздравить соотечественников, пожелать мира и процветания, счастья в их уютных домах в окружении любимых людей!



