В лицее №5 Волгограда состоялась первая линейка с гимном и поднятием флага

В Центральном районе Волгограда сегодня, 25 апреля, учащиеся лицея №5 приняли участие в первой торжественной линейке с поднятием российского флага и исполнением гимна России. Как сообщает ИА «Высота 102» в мероприятии приняли ребята из восьмых классов.

Напомним, что с инициативой проведения патриотических линеек выступил ранее министр просвещения Сергей Кравцов. Идею, высказанную министром, по сведениям областного комитета по образованию, поддержали педагогические коллективы Волгоградской области. С нового учебного года общешкольные линейки с поднятием флага и исполнением гимна учащимися станут обязательными для всех учреждений региона будут проводиться каждую неделю по понедельникам.

Ранее 78% читателей ИА «Высота 102» также высказались в поддержку инициативы Кравцова. В опросе, организованном информагентством, приняли участие больше 500 человек.